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Чи відповість Байден Путіну у промові на Генасамблеї ООН: дані Politico

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чи відповість Байден Путіну у промові на Генасамблеї ООН: дані Politico
21 вересня лідер США буде виступати зі зверненням до світової спільноти
фото з відкритих джерел

Промову президента США Джо Байдена, яку він виголосить під час засідання Генасамблеї ООН, переписують у терміновому порядку після сьогоднішніх заяв президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє журналіст Politico Джонатан Лемір у Twitter .

«Помічники Білого дому підтверджують, що майбутня промова Байдена в ООН переписується в останню хвилину після зловісних  заяв Путіна», – написав Лемір.

При цьому, за даними CNN, Байден не планує у своїй промові безпосередньо торкатися сьогоднішнього звернення Путіна до росіян. Натомість він зосередиться на підтвердженні підтримки для України від США та на її продовженні. Також президент Сполучених Штатів звернеться до світу з закликом протистояти агресії. 

Зазначимо, що виступ Байдена на засіданні Генасамблеї ООН відбудеться сьогодні, 21 вересня. 

Крім того, США назвали єдину причину мобілізації в РФ.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

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Теги: путін Джозеф Байден президент журналіст

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