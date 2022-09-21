Макрон закликав ООН діяти, щоб зупинити Росію

Росія поводиться, як гегемон, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон закликав реформувати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це він заявив, виступаючи на загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

«Мені хотілося б, щоб ми нарешті зайнялися реформою Ради безпеки, аби вона була більш представницькою, аби працювали нові постійні члени. І щоб вона справді могла грати свою роль, обмежуючи використання права вето у разі масових злочинів», – сказав Макрон.

Він закликав членів ООН до дій, щоб Росія відмовилася від війни проти України. «Ідеться не про те, щоб обрати табір між Сходом і Заходом чи Північчю та Півднем. Ідеться про відповідальність усіх, хто поважає Статут ООН і нашу найбільшу цінність та добро – мир. Оскільки, окрім війни, йдеться про розкол світу внаслідок прямих та непрямих наслідків цього конфлікту», – пояснив французький лідер.

За його словами, деякі країни перебувають у нейтральній позиції стосовно війни Росії проти України, і що ті, хто хоче вести таку політику «неприєднання», роблять історичну помилку. «Адже це боротьба в ім'я миру, на благо суверенітету держав, за територіальну цілісність кожного», – підкреслив Макрон, додавши, що ті, хто мовчить сьогодні, «стають спільниками сучасного імперіалізму та цинізму».

Президент Франції також заявив: «Росія намагається зробити так, щоб сьогодні утвердилась ідея подвійних стандартів. Але війна в Україні не має бути конфліктом, до якого люди залишаються байдужими». Макрон наголосив, що всі мають грати певну роль, щоб покласти край цій війні.

«Ця війна, яка була розв'язана Росією, зневажає принципи, покладені в основу нашої організації, принципи єдино можливого світопорядку. Адже єдине, що може гарантувати мир, це повага до національного суверенітету та недоторканності кордонів», – наголосив Макрон.

За його словами, розмежування перед лицем війни в Україні дуже просте: «Ви за принцип, що хто сильний – той і правий? Чи ви за повагу до суверенітету та незалежності країн? Ви за безкарність? Не може бути світового порядку та сталого миру, якщо в основу не покладено принципи поваги до суверенітету і народів».

«Наші цінності універсальні, саме тому вони ніколи не повинні стояти на службі сили, яка порушує ці принципи», – підкреслив Макрон. Він додав при цьому: «В останні роки ми дуже ліберально чинимо з цими цінностями, і це помилка».

«Коли я чую, що Росія говорить про те, що вона готова працювати над новими формами співробітництва, над новим геопорядком без гегемонії, це звучить чудово. Але виходячи із чого? Захоплення сусіда? Зневажання принципів, які не подобаються? Хто сьогодні поводиться як гегемон? Хіба не Росія?» – підсумував Макрон.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що нові плани РФ щодо «референдуму» є цинічними та імітують демократію. Але з президентом Росії Володимиром Путіним діалог він припиняти не буде