«Зеленський був наївним», – Арестович
Зеленський змінився десь за рік після приходу до влади
Олексій Арестович розповів, що президент змінив риторику
Володимир Зеленський був наївним, коли говорив про мир із Росією, однак зараз він змінився. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович.
– Він був наївний дуже довго і він сам це визнає, – сказав Арестович.
Водночас радник зазначив, Зеленський обіцяв мир, будучи кандидатом у президенти, а не президентом. А це зовсім різні речі.
– Бо ви стаєте президентом, вам приносять на стіл розвідувальні зведення, інформацію від партнерів. Ви читаєте, і картина світу починає стрімко змінюватися. Шок – це перше, що у вас буде, – пояснив свою думку радник у ТКГ.
За словами Арестовича, президент України прагне миру, однак дуже добре розуміє, що Путін цього не хоче. А у світі ніколи не було такого, щоби настав мир тоді, коли хоча б одна зі сторін конфлікту його не хоче. Зеленський осягнув це десь за рік після приходу до влади.
– Видно було, що коли він прибрав Андрія Богдана з Офісу, для мене це було показовим. По-друге, я побачив, що його риторика змінюється. Про це можу судити, бо я викладаю мистецтво риторики. Я побачив, що почали змінюватися акценти. Тоді ж, через рік після приходу до влади відбувся крайній обмін полоненими, – розповів Арестович.
Олексій Арестович також погодився із думкою, що критики президента вправі сказати: «він не розумів за що брався…».
– До кінця, звісно, він не розумів. А хто з критиків розуміє, що таке бути президентом України або президентом країни, яка воює восьмий рік? – зазначив радник.
Нагадаємо, Олексій Арестович також заявляв, що Зеленський не має жодних ілюзій до деяких осіб на Заході.
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