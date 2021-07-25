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    «Зеленський був наївним», – Арестович

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    Зеленський змінився<b> д</b>есь за рік після приходу до влади - «Зеленський був наївним», – Арестович

    Зеленський змінився десь за рік після приходу до влади

    Фото: glavcom.ua

    Олексій Арестович розповів, що президент змінив риторику

    Володимир Зеленський був наївним, коли говорив про мир із Росією, однак зараз він змінився. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович.

    – Він був наївний дуже довго і він сам це визнає, – сказав Арестович.

    Водночас радник зазначив, Зеленський обіцяв мир, будучи кандидатом у президенти, а не президентом. А це зовсім різні речі.

    – Бо ви стаєте президентом, вам приносять на стіл розвідувальні зведення, інформацію від партнерів. Ви читаєте, і картина світу починає стрімко змінюватися. Шок – це перше, що у вас буде, – пояснив свою думку радник у ТКГ.

    За словами Арестовича, президент України прагне миру, однак дуже добре розуміє, що Путін цього не хоче. А у світі ніколи не було такого, щоби настав мир тоді, коли хоча б одна зі сторін конфлікту його не хоче. Зеленський осягнув це десь за рік після приходу до влади.

    – Видно було, що коли він прибрав Андрія Богдана з Офісу, для мене це було показовим. По-друге, я побачив, що його риторика змінюється. Про це можу судити, бо я викладаю мистецтво риторики. Я побачив, що почали змінюватися акценти. Тоді ж, через рік після приходу до влади відбувся крайній обмін полоненими, – розповів Арестович.

    Олексій Арестович також погодився із думкою, що критики президента вправі сказати: «він не розумів за що брався…».

    – До кінця, звісно, він не розумів. А хто з критиків розуміє, що таке бути президентом України або президентом країни, яка воює восьмий рік? – зазначив радник.

    Нагадаємо, Олексій Арестович також заявляв, що Зеленський не має жодних ілюзій до деяких осіб на Заході.

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    Теги: МЗС США Путін обмін полоненими мистецтво Володимир Зеленський президент речі радник Олексій Арестович
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    «Зеленський був наївним», – Арестович