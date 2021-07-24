Арестович: Немає жодних ілюзій до деяких осіб на Заході

Радник Єрмака припустив – якщо Захід буде тиснути на Україну, то ми розвернемося на Схід

Якщо проросійські настрої в Європі і на Заході будуть посилюватися, то Україна переорієнтується на Схід, в бік Китаю, В’єтнаму, Катару. Таку заяву нещодавно зробив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович. Заяву бурхливо обговорювали не лише в соцмережах, а й в дипломатичних колах. У інтерв’ю «Главкому» Арестович розповів, що спонукало до таких висловлювань та чи справді погоджуються із його твердженнями на Банковій.

– У мене ніколи не було запопадливості перед Заходом. У мене запопадливість перед здоровим глуздом. Чим саме німці шоковані? А ми не шоковані тим, що вони після крові жертв MH17 протягують «Північний потік-2»? А чи прем’єр-міністр Нідерландів не шокований спробою Меркель і Макрона влаштувати саміт, на який збиралися запросити Путіна?

Вони звикли, що Україна 30 років дозволяє їм бути в ролі сакрального дорослого, на якого ми дивимося, відкривши рота. Чи ми забули, як Франція і Німеччина повелися щодо Грузії під час агресії Росії? А Грузія, між іншим, єдина країна на пострадянському просторі, якщо не рахувати країн Балтії, якій вдалося провести демократичні реформи. Захід – це складна конструкція. Найкраще Захід критикує не Арестович, а його реальні справи, – заявив Арестович.

При цьому радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі наголосив, усе сказане – лише його особиста думка, на Банковій робити подібні заяви його не уповноважували, а Єрмак сказав, що він цього разу «перебрав». Крім того, заяви Арестовича змушений був дезавуювати МЗС.

– Ці заяви прозвучали в ефірі каналу Ukrlife у Людмили Немирі. І вона ставила питання так, що вони передбачали відповідь про те, що гіпотетично може статися. І от вона спитала: якщо Захід нас здав або хоче здати, як ми діятимемо? Моя відповідь була на саме так побудоване питання. Я відповів: якщо Захід на нас буде тиснути, то ми розвернемося на Схід, – сказав Арестович.

Він також визнав, що Зеленський був доведений до сказу після переговорів з Меркель.

– Мені здається, він давно вже дуже не задоволений. Може, «сказ» – це красиве перебільшення, щоб привернути увагу, але те, що він не має жодних ілюзій до деяких осіб на Заході, це безумовно. Мої слова – це був конкретний меседж. Я нехай не офіційно, але сказав те, що має змусити замислитися, – наголосив радник Єрмака.

Як відомо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу.

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