МЗС прокоментувало заяву Арестовича про «розворот України на Схід»

Стратегічний курс України закріплений у Конституції, і це – набуття членства в ЄС і НАТО

Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це – набуття членства в ЄС і НАТО. Так прокоментував «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича. У своїй заяві Арестович припустив, що якщо проросійські настрої в Європі і на Заході будуть посилюватися, то Україна переорієнтує свої інтереси на Схід

«Питання про те, Захід чи Схід в парадигмі української зовнішньої політики не стоїть. Ми високо цінуємо підтримку наших західних партнерів, зокрема США та ЄС, в протидії російській агресії та деокупації Криму і Донбасу. Паралельно Україна робить чимало роботи, аби перетворитися на сучасну європейську демократичну державу. І цей шлях невідворотній», – наголосив дипломат.

Водночас, каже Ніколенко, це не означає, що Україна буде штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами чи регіонами. Адже для нашої держави пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований.

«Саме тому, президент України поставив завдання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі у доповнення до системної роботи МЗС на досягення членства України в ЄС і НАТО, розвивати відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки», – розповів спікер МЗС.

Напередодні речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що президент Росії Володимир Путін спеціально затягує зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Арестович уточнив, що у «розвороті на Схід» він має на увазі вибудовування системи відносин з Китаєм, В’єтнамом, Туреччиною, Об’єднаними Арабськими Еміратами, з Катаром та іншими країнами.

«Які мають і фінансовий, і політичний ресурс для того, щоб не дати Україні десуб’єктизувати, тобто, позбавити її історичної долі, суб’єктності, як хочеться багатьом на Заході, заплативши ціну за нормалізацію відносин з Росією і перетягування її в боротьбі з Китаєм на свою сторону. Це величезна пастка, небезпечна. Зараз проти неї йде боротьба. Президент бореться за суб’єктність України», – резюмував спікер української делегації в ТКГ.