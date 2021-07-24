Україна не погодиться на транзит газу в обмін на невигідні закупівлі – Вітренко

Голова «Нафтогазу»: «домовленості, які призводять до того, що гроші з України йдуть в Росію, нам не потрібні»

Пропозиції щодо збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі неприйнятні. Україна не доплачуватиме Росії за транзит газу до Європи. Про це заявив голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Напередодні глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив про готовність забезпечити і збільшити транзит газу через Україну при додаткових закупівлях російського газу. Згодом з’явилося повідомлення, що коментарі голови правління «Газпрому» про обсяги транзиту після 2024 року стосувалися закупівель з боку Євросоюзу за новими контрактами.

«По-перше, це можна поєднати з попередніми заявами Путіна, які фактично полягають у тому, що вони хочуть, щоб Україна напряму домовлялася з Росією. Але ці домовленості, і Путін натякав на це прямо, включали і імпорт російського газу. І так завжди було, що росіяни наполягали, щоб ми купували багато російського газу за ціною, яка значно вище ринкової. І наслідком всього цього було те, що ми в середньому платили на 5 млрд доларів більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит», – зазначив Вітренко.

Він підкреслив, що Україна не прийме дискримінаційні пропозиції.

«Продовження транзиту, коли Україна ще повинна доплачувати Росії, нам не потрібно. Ми зараз витрачаємо менше на весь імпортований газ, ніж отримуємо за транзит. Зараз Україна в плюсі, ми отримуємо гроші до держбюджету. Якісь домовленості, які призводять до того, що гроші з України йдуть в Росію, нам не потрібні», – додав Вітренко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.

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