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    Політика

    Зеленський доручив винести на розгляд РНБО питання реформування «Укроборонпрому»

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    Зеленський доручив винести на розгляд РНБО питання реформування «Укроборонпрому»

    Зеленський також підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств «Укроборонпрому» у державному оборонному замовленні

    Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову винести на розгляд органу питання реформування ДК «Укроборонпром».

    Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    «Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах «Укроборонпрому», – заявив Зеленський.

    В Офісі президента додали, що генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв презентував дорожню карту реформування «Укроборонпрому» та доповів про перші результати підготовки до трансформації концерну в сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління.

    Зеленський також підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств «Укроборонпрому» у державному оборонному замовленні під час погодження та затвердження цього документа на 2021 рік, розповіли в ОПУ.

    Теги: Укроборонпром модель Юрій Гусєв
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