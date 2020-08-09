Зеленський обіцяє надати кримськотатарському народу особливий статус



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Сьогодні Міжнародний день корінних народів світу

В Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті маємо поставити в ньому крапку. Впевнено можемо сказати – обов’язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму», – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що з початком окупації Криму Російською Федерацією питання захисту прав і законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в нашій державі стало ще більш актуальним.

«Саме тому нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу, який зараз не може повноцінно розвиватися на своїй історичній Батьківщині – в Криму. Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України», – сказав президент.

Нагадаємо, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Раніше Зеленський заявляв, що настане день, коли Крим повернеться до України.