ЄС закликав Росію припинити політичні переслідування кримських татар



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У Євросоюзі вважають незаконним обшуки російських силовиків у кримських татар

Європейський союз засудив системні порушення прав людини в окупованому Криму. Росію закликали припинити практику утисків і арештів, зокрема, представників кримськотатарського народу.

Про це йдеться в заяві офіційного представника ЄС з питань зовнішньої політики.

В ЄС зазначили, що 7 липня сім чоловік, в основному кримські татари, були арештовані в окупованому Росією Криму за їх передбачувану політичну приналежність.

«Європейський союз не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополі та очікує негайного звільнення всіх незаконно затриманих українців», - йдеться в заяві.

В ЄС також запевнили, що неухильно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як відомо, вранці 7 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму представники ФСБ Росії провели ряд незаконних обшуків у помешканнях громадян України.

Під час обшуків було затримано шістьох людей.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України.

Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.