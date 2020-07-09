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    ЄС закликав Росію припинити політичні переслідування кримських татар

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    У Євросоюзі вважають незаконним обшуки російських силовиків у кримських татар

    Європейський союз засудив системні порушення прав людини в окупованому Криму. Росію закликали припинити практику утисків і арештів, зокрема, представників кримськотатарського народу.

    Про це йдеться в заяві офіційного представника ЄС з питань зовнішньої політики.

    В ЄС зазначили, що 7 липня сім чоловік, в основному кримські татари, були арештовані в окупованому Росією Криму за їх передбачувану політичну приналежність.

    «Європейський союз не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополі та очікує негайного звільнення всіх незаконно затриманих українців», - йдеться в заяві.

    В ЄС також запевнили, що неухильно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

    Як відомо, вранці 7 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму представники ФСБ Росії провели ряд незаконних обшуків у помешканнях громадян України.

    Під час обшуків було затримано шістьох людей.

    За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України.

    Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим.

    Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.

    ЄС Крим кримські татари ФСБ незалежність чоловік суверенітет звільнення
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