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    Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю

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    Володимир Зеленський підписав указ про тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю - Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю
    Володимир Зеленський підписав указ про тимчасовий безвізовий режим для туристів з Китаю

    З 1 квітня до 30 вересня 2021 року запроваджується безвізовий в'їзд в Україну та транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою

    Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 116/2021 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою».

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Згідно з документом, задля розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму з 1 квітня до 30 вересня 2021 року запроваджується безвізовий в'їзд в Україну та транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

    Кабінет Міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Нагадаємо, безвізовий режим в’їзду в Україну і транзитного проїзду через територію України для громадян Китаю, які в’їжджають із туристичною метою, уже запроваджувався на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

    Теги: безвізовий режим Китай туризм Володимир Зеленський президент указ
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