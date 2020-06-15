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    Новини

    У батька Порошенка стався інсульт, - політолог

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    <span>Батькові Петра Порошенка 11 червня виповнилося 84 роки</span> - У батька Порошенка стався інсульт, - політолог
    Батькові Петра Порошенка 11 червня виповнилося 84 роки

    Олексій Порошенко знаходиться в одній з клінік Києва

    Політолог Тарас Березовець повідомив, що у батька п'ятого президента України Петра Порошенка, Олексія Петровича стався інсульт.

    Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    «У Олексія Порошенка, батька Петра Порошенка, стався геморагічний інсульт», - написав він.

    На даний момент батько Порошенка знаходиться в одній з київських клінік.

    Його стан стабільний.

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    До слова,  10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

    Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

    Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

    До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу. 

    Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

    Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.

    Олексій Іванович Порошенко (нар. 11 червня 1936, Саф'яни, жудець Ізмаїл, Королівство Румунія) — український господарський і політичний діяч. Герой України, заслужений працівник сільського господарства України. Батько п'ятого президента України Петра Порошенка.

    Депутат Вінницької обласної ради (2006–2010) від партії «Наша Україна». Член постійної комісії з питань агропромислового комплексу.

    На виборах до Вінницької обласної ради 2010 року пройшов за списком «Української партії «Єдність».

    На виборах до Верховної ради 2012 року кандидат у народні депутати у окрузі № 16, але у вересні за рішенням родини припинив участь у перегонах.

    • Дружина — Євгенія Сергіївна Порошенко (Григорчук), померла в 2004 році.
    • Діти:
      • Старший син Михайло трагічно загинув в 1997 році в автокатастрофі за нез'ясованих обставин. Похований разом з матір'ю в родинному склепі на Звіринецькому кладовищі Києва.
      • Молодший син Петро, народився в 1965 році — президент України з 2014 року.
    Петро Порошенко здоров'я діти Герой України Олексій Порошенко
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