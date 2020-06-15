У батька Порошенка стався інсульт, - політолог



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Батькові Петра Порошенка 11 червня виповнилося 84 роки

Олексій Порошенко знаходиться в одній з клінік Києва

Політолог Тарас Березовець повідомив, що у батька п'ятого президента України Петра Порошенка, Олексія Петровича стався інсульт.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«У Олексія Порошенка, батька Петра Порошенка, стався геморагічний інсульт», - написав він.

На даний момент батько Порошенка знаходиться в одній з київських клінік.

Його стан стабільний.

До слова, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.

Олексій Іванович Порошенко (нар. 11 червня 1936, Саф'яни, жудець Ізмаїл, Королівство Румунія) — український господарський і політичний діяч. Герой України, заслужений працівник сільського господарства України. Батько п'ятого президента України Петра Порошенка.