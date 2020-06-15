У батька Порошенка стався інсульт, - політолог
Олексій Порошенко знаходиться в одній з клінік Києва
Політолог Тарас Березовець повідомив, що у батька п'ятого президента України Петра Порошенка, Олексія Петровича стався інсульт.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«У Олексія Порошенка, батька Петра Порошенка, стався геморагічний інсульт», - написав він.
На даний момент батько Порошенка знаходиться в одній з київських клінік.
Його стан стабільний.
До слова, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.
Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями
Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.
До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.
Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте
Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.
Олексій Іванович Порошенко (нар. 11 червня 1936, Саф'яни, жудець Ізмаїл, Королівство Румунія) — український господарський і політичний діяч. Герой України, заслужений працівник сільського господарства України. Батько п'ятого президента України Петра Порошенка.
Депутат Вінницької обласної ради (2006–2010) від партії «Наша Україна». Член постійної комісії з питань агропромислового комплексу.
На виборах до Вінницької обласної ради 2010 року пройшов за списком «Української партії «Єдність».
На виборах до Верховної ради 2012 року кандидат у народні депутати у окрузі № 16, але у вересні за рішенням родини припинив участь у перегонах.
- Дружина — Євгенія Сергіївна Порошенко (Григорчук), померла в 2004 році.
- Діти:
- Старший син Михайло трагічно загинув в 1997 році в автокатастрофі за нез'ясованих обставин. Похований разом з матір'ю в родинному склепі на Звіринецькому кладовищі Києва.
- Молодший син Петро, народився в 1965 році — президент України з 2014 року.