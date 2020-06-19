Зеленський призначив Горбуліна членом наглядової ради «Укроборонпрому» замість Єрмака



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Володимир Горбулін призначений членом наглядової ради «Укроборонпрому»

Відповідний указ президент видав 19 червня

Президент України Володимир Зеленський призначив першого віце-президента Національної академії наук України Володимира Горбуліна членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» (за згодою).

Відповідний указ №242/2020, розміщений на офіційному сайті глави держави, президент підписав у п'ятницю.

Цим документом припинені повноваження члена наглядової ради «Укроборонпрому» Андрія Єрмака, який на сьогодні очолює Офіс президента України.

«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734 «Про членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» (зі змінами, внесеними Указами від 11 жовтня 2019 року № 747 та від 25 січня 2020 року № 23): призначити членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Горбуліна Володимира Павловича - першого віце- президента Національної академії наук України (за згодою); припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» А.Єрмака», - йдеться в указі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.