Зеленський призначив Горбуліна членом наглядової ради «Укроборонпрому» замість Єрмака
Відповідний указ президент видав 19 червняПрезидент України Володимир Зеленський призначив першого віце-президента Національної академії наук України Володимира Горбуліна членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» (за згодою).
Відповідний указ №242/2020, розміщений на офіційному сайті глави держави, президент підписав у п'ятницю.
Цим документом припинені повноваження члена наглядової ради «Укроборонпрому» Андрія Єрмака, який на сьогодні очолює Офіс президента України.
«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734 «Про членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» (зі змінами, внесеними Указами від 11 жовтня 2019 року № 747 та від 25 січня 2020 року № 23): призначити членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Горбуліна Володимира Павловича - першого віце- президента Національної академії наук України (за згодою); припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» А.Єрмака», - йдеться в указі.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
З 5 серпня 2014 по 30 липня 2018 року Горбулін був директором Національного інституту стратегічних досліджень.
Рік тому Горбулін очолив наглядову раду новоствореного Українського інституту досліджень безпеки.