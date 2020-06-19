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    Думки вголос

    Звинувачення Філарета та маразматична справа проти Порошенка

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Звинувачення Філарета та маразматична справа проти Порошенка

    Заява Філарета - така ж маячня як і його інтерв'ю телеканалу Росія

    Мовою оригіналу

    Дело против Порошенко открыто директором ДБР Романом Трубой 6 ноября 2019-но по заявлению бывшего главы Киевского патриархата Филарета.

    Филарет обвиняет Порошенко в том, что якобы он был гарантом договоренностей Киевского патриархата с Вселенским в Константинополе якобы о передаче ряда объектов церкви в распоряжение украинских священников.

    Заявление Филарета - такой же бред как и его интервью телеканалу Россия.

    Дело открыто, потому что Филарет передумал и снова хочет вернуться в церковную политику на высший уровень, и торпедировать Православную церковь Украины как самостоятельный проект.

    Вина ДБР в том, что они это бредовое дело не закрыли. Ни к чему, кроме нового конфликта в церквях оно не приведет. Вот теперь и отгребают. А не закрыли, потому что ну как можно сейчас закрыть против самого Порошенко?! Пусть висит для количества, чтобы можно было доложить президенту побольше, мол, работа идёт, трудимся!

    Надо закрыть дело и разъяснить позицию во всех конфессиях.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Філарет Державне бюро розслідувань
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