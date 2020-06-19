Звинувачення Філарета та маразматична справа проти Порошенка

Заява Філарета - така ж маячня як і його інтерв'ю телеканалу Росія

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Дело против Порошенко открыто директором ДБР Романом Трубой 6 ноября 2019-но по заявлению бывшего главы Киевского патриархата Филарета.

Филарет обвиняет Порошенко в том, что якобы он был гарантом договоренностей Киевского патриархата с Вселенским в Константинополе якобы о передаче ряда объектов церкви в распоряжение украинских священников.

Заявление Филарета - такой же бред как и его интервью телеканалу Россия.

Дело открыто, потому что Филарет передумал и снова хочет вернуться в церковную политику на высший уровень, и торпедировать Православную церковь Украины как самостоятельный проект. Вина ДБР в том, что они это бредовое дело не закрыли. Ни к чему, кроме нового конфликта в церквях оно не приведет. Вот теперь и отгребают. А не закрыли, потому что ну как можно сейчас закрыть против самого Порошенко?! Пусть висит для количества, чтобы можно было доложить президенту побольше, мол, работа идёт, трудимся! Надо закрыть дело и разъяснить позицию во всех конфессиях.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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