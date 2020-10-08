Зеленський про саміт: все чітко, по-партнерськи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський під час виступу на саміті Україна-ЄС. 6 жовтня 2020 року

Україна впевнено йде до членства у Євросоюзі, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що саміт Україна–ЄС засвідчив, що країна є цікавою, перспективною і відповідальною, не боїться викликів і впевнено йде до повноправного членства у Євросоюзі.

Про це він написав у своєму Facebook.

«А знаєте, це дійсно був хороший саміт. Все чітко, по–партнерськи, з величезною взаємною повагою та зацікавленістю. Тому що ми цікаві. Перспективні. Відповідальні. Не боїмося будь–яких викликів. І слова свого вміємо дотримувати. Ніщо старе не повернеться. Бо ми впевнено йдемо до повноправного членства у Євросоюзі. І це є головним підсумком зустрічей у Брюсселі. Членство не як самоціль, а як визнання наших цінностей. Україна вже точно переросла чинну Угоду про асоціацію й прагне до її оновлення. До більших амбіцій та глибини. І так, ми отримали позитивну відповідь від Євросоюзу», – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна отримає також «промисловий безвіз», що дасть ще більше можливостей для експорту, тобто більше ринків збуту, конкурентних можливостей та робочих місць. Відповідна експертна місія вже розпочала роботу.

«Україна отримає «відкрите небо». Після семи років різних маніпуляцій нарешті маємо чітке розуміння, що Угода про спільний авіапростір буде підписана найближчим часом. Це – мільйони можливостей для більш легких подорожей і бізнесових контактів. Звісно, після пандемії», – підкреслив гарант.

Крім того, Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати вакцину від коронавірусу, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених.

За словами Зеленського, Євросоюз також підтримав активність української сторони у переговорах у «нормандському форматі« та у Тристоронній контактній групі.

«Всі аспекти цих перемовин цілком зрозумілі нашим європейським друзям. Та й у документах за підсумками Саміту всі формулювання на сто відсотків проукраїнські», – наголосив президент і додав, що «Лондон тільки додасть нам позитиву».

Як повідомлялося, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт ЄС-Україна, під час якого сторони розглянули пріоритетні питання двосторонніх відносин.