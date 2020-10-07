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    Кредит на $1,6 млрд: Україна і Британія підписали меморандум про військову співпрацю

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    Документ підписали в присутності президента Володимира Зеленського - Кредит на $1,6 млрд: Україна і Британія підписали меморандум про військову співпрацю
    Документ підписали в присутності президента Володимира Зеленського

    Меморандум передбачає виділення Україні кредиту в розмірі $1,6 млрд і переобладнання Військово-морських сил ЗСУ

    Україна і Велика Британія підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і технічній сферах, який передбачає виділення Україні кредиту в розмірі 1,6 млрд доларів і переобладнання Військово-морських сил ЗСУ.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Документ підписали в присутності президента Володимира Зеленського міністр оборони України Андрій Таран і його британський колега Бен Воллес.

    Меморандум передбачає співпрацю в сфері оборони і виділення Україні кредиту в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів).

    «Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів в оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, яка розгортається в Чорноморському регіоні», - заявили в Офісі президента.

    кредит ЗСУ міністр Меморандум Велика Британія Україна фінанси Андрій Таран
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