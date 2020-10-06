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    Сьогодні відбудеться саміт Україна-ЄС

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    Сьогодні відбудеться саміт Україна-ЄС - Сьогодні відбудеться саміт Україна-ЄС
    Сьогодні відбудеться саміт Україна-ЄС

    Президент Володимир Зеленський буде представляти Україну

    Сьогодні, 6 жовтня, відбудеться 22-й саміт між Європейським Союзом і Україною, який буде першим двостороннім самітом, проведеним фізично в Брюсселі з моменту спалаху пандемії Covid-19.

    Європейський Союз представлятиме Президент Європейської ради Шарль Мішель. Також в саміті візьме участь Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

    Президент Володимир Зеленський буде представляти Україну.

    Під час заходу лідери обговорять питання двосторонніх відносин, зокрема:

    • соціально-економічний вплив пандемії Covid-19 і підтримка України з боку Євросоюзу;
    • наступні кроки з впровадження Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі;
    • стан справ з реформами в Україні.

    Крім того, учасники саміту обговорять конфлікт на сході України, останні події в Білорусі, а також інші питання регіональної та зовнішньої політики.

    Нагадаємо, глава Європейської ради Шарль Мішель заявив раніше, що саміт Україна-ЄС перенесли з 1 на 6 жовтня. Українська сторона очікує, що одним з основних питань саміту буде оновлення Угоди про асоціацію.

    Попередній саміт Україна-ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

    Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель вимушено пішов на карантин через контакт зі співробітником охорони, який захворів на коронавірус Covid-19. У зв’язку з цим скасований саміт ЄС, який планувався на 24-25 вересня.

    ЄС саміт Володимир Зеленський президент
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