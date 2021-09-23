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    Зеленський порівняв ООН з «супергероєм на пенсії»

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    Зеленський порівняв ООН з &laquo;супергероєм на пенсії&raquo; - Зеленський порівняв ООН з «супергероєм на пенсії»
    Зеленський порівняв ООН з «супергероєм на пенсії»
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський звернув увагу на те, що організація далеко не на всі важливі проблеми звертає увагу

    Президент України Володимир Зеленський порівняв роботу ООН, яку організація проводить в даний час, з «супергероєм на пенсії». Таку заяву він зробив під час свого виступу на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Трансляція велася в Facebook офісу глави держави.

    Політик зазначив, що організація довгий час чує лише критику, звинувачення, що вона «нічого не може».

    «Найстрашніше - що ООН стала Лігою Націй. І сьогодні ООН як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, непотрібним старим, життя якого пройшло даром», – сказав Зеленський.

    Він звернув увагу на те, що організація далеко не на всі важливі проблеми звертає увагу. Зокрема – на війну в Україні.

    І відразу перерахував, що ж членам організації Об'єднаних Націй варто згадати:

    • Як завдяки ООН з 1981 року понад мільярд людей вперше в житті отримали доступ до питної води.
    • Як ООН пояснила світу, що у кожної людини є права, і їх треба захищати.
    • Як ООН забезпечує їжею 90 мільйонів людей у 83 країнах.
    • Як ООН домоглася того, що з нашої планети зникло таке явище як апартеїд.
    • Як «блакитні каски» ООН підтримували і підтримують мир у десятках країн.
    • Як створили ЮНЕСКО для охорони більше тисячі унікальних об'єктів культурної спадщини світу.
    • А так само і ЮНІСЕФ, який в більш ніж 190 країнах світу захищає дітей.

    «Що скажете, найвищі і вельмишановні лідери держав і урядів? Давайте покажемо, що ми рішуче налаштовані зробити все, щоб посилити нашу взаємодію?!»,- закликав Володимир Зеленський, підсумовуючи свою промову.

    Закликав зробити це «без резолюцій, декларацій, узгоджень позицій», «як об'єднані нації»,«або ці крісла (в залі Генасамблеї ООН - ред.) будуть порожніми».

    14 вересня в Нью-Йорку офіційно відкрилася 76-а сесія Генасамблеї ООН. З 21 вересня розпочався тиждень високого рівня, в якій візьмуть участь лідери, глави урядів і міністерств країн.

    Президент Володимир Зеленський, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН, розповів про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

    Теги: ООН ЮНЕСКО Володимир Зеленський президент
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    Зеленський порівняв ООН з «супергероєм на пенсії»