Зеленський назвав число жертв війни на Донбасі

За час війни на Донбасі загинули 15 тисяч осіб

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час окупації Донбасу загинули майже 15 тисяч людей. Про це Зеленський сказав під час виступу на сесії Генасамблеї ООН.

Президент нагадав, що в 2019 році з трибуни ООН він говорив про те, що в результаті окупації Донбасу Росією загинули 13 тисяч осіб, ще 30 тисяч – отримали поранення. Понад 1,5 млн осіб були змушені покинути свої будинки.

«Україна не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів, під звуки пострілів, які лунають на нашому окупованому Донбасі восьмий рік поспіль. У 2019 з цієї трибуни я сказав, що війна в Україні - це понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених. Уявіть, 1,5 мільйона людей були змушені покинути свої будинки. Щороку ці цифри звучать в ООН тільки з однією поправкою – щороку ці цифри, на жаль, зростають. Це вже майже 15 тисяч загиблих. Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності», – заявив Зеленський.

Він також вважає, що ООН необхідно проводити зустрічі в гарячих точках, щоб зрозуміти, що насправді відбувається.

Як відомо, Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн. Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу.

Нагадаємо, Зеленський у межах участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем і передав йому список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

До слова, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.



