Зеленський в ООН розповів, коли зустрінеться з Путіним

Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, коли той буде готовий

Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, коли той буде готовий

Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним, коли той буде готовий

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, коли той буде готовий. Про це повідомляє РІА «Новости».

«Коли він буде готовий», – відповів пан Зеленський на запитання російських журналістів, коли він зустрінеться з колегою.

Президент України сказав це, залишаючи штаб-квартиру організації об'єднаних Націй (ООН) в Нью-Йорку, де проходить 76-та Генасамблея.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН, розповів про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Сході України. У відповідь російський президент запропонував Зеленському зустрітись з бойовиками.

Раніше у Кремлі заявили, що наразі не ведеться підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським. «Ніякої підготовки зустрічі президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться», – заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

До цього Путін говорив, що не відмовляється від зустрічі із Зеленським, але поки не бачить в ній сенсу, оскільки ключові питання України вирішуються нібито в Вашингтоні, Берліні та Парижі.