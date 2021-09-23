Зеленський закликав усі країни ООН долучитися до «Кримської платформи»

«Кримська платформа» завжди буде відкрита для Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни Організації Об'єднаних Націй (ООН) приєднатися до «Кримської платформи» і засудити окупацію Криму. Про це Зеленський сказав під час виступу на сесії Генасамблеї ООН.

«Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних. ООН – це усі ми, 193 країни, і я запрошую приєднатися всі ці країни до спільної декларації учасниць «Кримської платформи», засудити окупацію Криму і показати, що ви проти силової зміни кордонів у світі», – заявив він.

Глава української держави додав, що «це не іронія і не тролінг» і «Кримська платформа» завжди буде відкрита для Росії. Він пояснив, що ніхто в світі більше не почувається в безпеці і «не може сховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною».

Потім Зеленський російською процитував слова президента Росії Володимира Путіна про те, що «у нас не залишиться жодних правил, крім права сильного».

Як відомо, Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн. Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу.

Нагадаємо, Зеленський у межах участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем і передав йому список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

До слова, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.