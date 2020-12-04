Зеленський порівняв журналістів з «жіночками на лавці біля під'їзду»

Зеленський заявив, що зробив велику дурницю – почитав українські ЗМІ на ніч

Президент України Володимир Зеленський порівняв журналістів українських інтернет-видань з «жіночками», що сидять на лавці біля під'їзду.

Про це йшлося в новому влозі президента.

«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в Інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І от вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під’їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», – сказав президент.

Зеленський також висловив невдоволення з приводу контент-політики інтернет-видань, з новинами яких ознайомився.

«І я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Гучні заголовки, сенсації, скандали, факти докази – ні. Лише «так повідомляє наше надійне джерело». І ви знаєте, це дуже зручно, завжди можна сказати: А ми що ? Ми ж невинні, просто наше надійне джерело виявилось не таким надійним», – додав він.

До слова, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що президент України Володимир Зеленський може піти на другий президентський термін.