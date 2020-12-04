Зеленський обіцяє під час локдауну не закривати кордони для українців

Президент не уточнив, чи буде державний кордон відкритий також для іноземців

Локдаун у грудні вводити не будуть, але у січні є велика ймовірність, - президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час локдауну, який очікується в січні, кордони залишаться відкритими для українців. Про це глава держави повідомив у своєму відеоблозі.

Президент не уточнив, чи буде державний кордон відкритий також для іноземців.

Зеленський поінформував, що рекомендував прем’єру не оголошувати локдаун в грудні, але у січні ймовірність «існує і не мала».

«Ймовірний локдаун в січні не означає, що вам треба скасовувати заплановану відпустку, здавати авіаквитки. Для громадян України державний кордон буде відкритим і для виїзду, і для в’їзду», ─ сказав глава держави.

Президент доручив уряду наступного тижня повідомити українцям завчасно, на який період буде запроваджено локдаун.

4 грудня Україна оновила список країн «червоної зони».

У «червоній зоні» залишилися 36 країн. Зокрема, це Австрія, Грузія, США, Швейцарія, Чехія, Італія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші. В «червону зону» потрапила Болгарія, в «зелену зону» перешли Боснія і Герцеговина і Франція.