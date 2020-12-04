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    Зеленський обіцяє під час локдауну не закривати кордони для українців

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    Президент не уточнив, чи буде державний кордон відкритий також для іноземців - Зеленський обіцяє під час локдауну не закривати кордони для українців
    Президент не уточнив, чи буде державний кордон відкритий також для іноземців

    Локдаун у грудні вводити не будуть, але у січні є велика ймовірність, - президент

    Президент Володимир Зеленський заявив, що під час локдауну, який очікується в січні, кордони залишаться відкритими для українців. Про це глава держави повідомив у своєму відеоблозі.

    Президент не уточнив, чи буде державний кордон відкритий також для іноземців.

    Зеленський поінформував, що рекомендував прем’єру не оголошувати локдаун в грудні, але у січні ймовірність «існує і не мала».

    «Ймовірний локдаун в січні не означає, що вам треба скасовувати заплановану відпустку, здавати авіаквитки. Для громадян України державний кордон буде відкритим і для виїзду, і для в’їзду», ─ сказав глава держави.

    Президент доручив уряду наступного тижня повідомити  українцям завчасно, на який період буде запроваджено локдаун.

    4 грудня Україна оновила список країн «червоної зони». 

    У «червоній зоні» залишилися 36 країн. Зокрема, це Австрія, Грузія, США, Швейцарія, Чехія, Італія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші. В «червону зону» потрапила Болгарія, в «зелену зону» перешли Боснія і Герцеговина і Франція.

    Теги: іноземці Володимир Зеленський президент карантин кордон
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