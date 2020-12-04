Битва «молодих Вілкулів». Хто переможе в рідному місті президента?

В Кривому Розі у другому турі зійдуться кандидати від «Слуги народу» та ОПЗЖ

В неділю, 6 грудня, має бути поставлена крапка в виборах міських голів. Принаймні, в цьому році. Адже повторні вибори в Борисполі, Новгород-Сіверському, Конотопі, де померли новообрані мери, та в Броварах, де результати виборів не були встановлені через порушення, відбудуться вже в січні.

Голосування у рідному місті глави держави – Кривому Розі – принципове. Адже тут зійдуться у другому турі представник пропрезидентської «Слуги народу» Дмитро Шевчик та Костянтин Павлов від ОПЗЖ. Останній опинився в другому турі несподівано – через те, що 17 листопада знявся з перегонів багаторічний мер міста Юрій Вілкул, який набрав в першому турі 45% голосів, в той час як Шевчик солідно відстав з 26%. Показник Павлова, що посів третю сходинку, на цьому фоні взагалі не вражає – ледь більше 9%. Але у неділю на його користь може зіграти пряма підтримка популярного у місті Вілкула, радником якого є Павлов, та роками апробовані поки ще діючим міським головою «сітки».

Юрій Вілкул (другий зліва) бачить в Костянтину Павлову (третій) свого наступника

VIP-агітатор

Рішення про зняття з виборів Вілкула, який був безперечним фаворитом у другому турі, стало громом серед ясного неба. Цей крок мера кардинальним чином змінив усі розклади. Офіційна причина, яку озвучив сам Вілкул, – проблеми зі здоров’ям. Мастодонту місцевої політики – 71 рік. Хоча про цей факт, він точно знав і перед виборами. Тому, звичайно, такий крок без п’яти хвилин переможця обріс конспірологічними версіями. Причому часто взаємовиключними.

Сімейство Вілкулів історично вважалося близьким до найбагатшої людини України Рината Ахметова. У свою чергу «слуга» Шевчик є топ-менеджером великого підприємства цього ж олігарха – Центрального гірно-збагачувального комбінату. Але ще до початку активної виборчої кампанії Вілкули повели свою гру: Вілкул-молодший – Олександр – зблизився з опонентами Ахметова з ОПЗЖ, а Вілкул-старший пішов на вибори проти креатури Рината Леонідовича. Конкретні контури співпраці Блоку Вілкула та ОПЗЖ отримала за результатами виборів: не чекаючи результатів виборів міського голови, ці сили створили більшість в Криворізькій міськраді.

Але «ахметівські», схоже, відігрались на іншому фронті – зняття з виборів мера фаворита, пов’язують з тим, що Вілкул-старший начебто отримав пропозицію, від якої не зміг відмовитись. І ця пропозиція надійшла ніяк не від ОПЗЖ.

«Історія з відходом Вілкула виглядає як елементарний політичний торг, наскільки я розумію, Вілкулів з Ахметовим, – вважає голова правління Комітету виборців України та керівник його дніпропетровської організації Станіслав Жолудєв. – Якщо кандидат знімається до оголошення результатів голосування, то до другого туру проходить кандидат, що посів третє місце. Якби Вілкул знявся після оголошення результатів, переможцем було б визнано Шевчика. Якби це відбулося буквально за кілька днів до другого туру, Шевчику довелося б боротися самому з собою і набирати більше 50%. Тобто через ці торги і затягували з оголошенням результатів (ТВК очікувала розгляду судових позовів Шевчика – «Главком»)».

Але ця теорія має певні неув’язки. Здавалося б, якби між Вілкулами та Ахметовим дійсно відбулися домовленості, то логічно було очікувати від Юрія Вілкула кроку, який автоматично зробив би Шевчика мером (зняття кандидатури після офіційного оголошення результатів). Або він міг би не підтримувати в другому турі ані Шевчика, ані Павлова. «Але це виглядало б дуже дивно та означало здачу без бою та суцільну втрату обличчя, – кажуть співрозмовники «Главкома» в оточенні Вілкулів. – Молодший Вілкул ще лишається в активній грі, і у нього свої амбіції та реноме. Просто очевидно, що боротися з не надто розкрученим Павловим, навіть за певної підтримки Вілкула-старшого, «ахметівцям» буде набагато простіше. А інше вже – проблеми самого Павлова».

Не треба забувати і те, що для Володимира Зеленського принципово отримати перемогу «слуги народу» в рідному місті. Аж надто особливе ставлення Офісу президента до виборів в Кривому Розі яскраво продемонструвала робоча поїздка Зеленського в місто кілька днів тому. Під час обговорення екологічної ситуації та перспектив розвитку міста, президент відверто розхвалював Шевчика та бажав йому удачі. Кандидат в свою чергу обіцяв зробити Кривий Ріг красивим і омолодженим, а голова його передвиборчого штабу Олександр Вешняков ділився планами будівництва лінії швидкісного трамвая. Подробиці цієї геть «неагітаційної» зустрічі в кращому світлі були оприлюднені на сайті Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський відкрито агітував за свого земляка Дмитра Шевчика

В п’ятницю – останній день, коли ще дозволена агітація, – Зеленський не зупинився. Глава держави виклав відеоролик із закликом до земляків прийти на виборчі дільниці і продемонструвати рекордну явку. Президент підкреслив, що не має права агітувати (зробимо вигляд, що раніше він цього не робив), але вважає своїх земляків «розумними людьми, які самі все знають».

Back in USSR

Чи допоможе кандидату від «Слуги народу» така пряма президентська підтримка та «самоліквідація» основного опонента? 43-річний мільйонер Дмитро Шевчик наразі є депутатом Дніпропетровської облради від Опозиційного блоку і, за даними руху «Чесно», не надто сумлінно виконував свої обов’язки. ЗМІ пов’язують Шевчика не тільки з Ахметовим, а і з партнером олігарха – нардепом Вадимом Новинським, який є одним з головних апологетів та захисників Церкви Московського патріархату в Україні. Шевчик також виділяється своєю набожністю – так на території Центрального ГОКу збудований храм, звичайно ж УПЦ МП. Зверніть увагу і на зображення над Шевчиком під час відеозв’язку з Зеленським. Також за кандидатом від «слуг» помічена ідеалізація радянського минулого та розміщення зображень червоних зірок з серпами і молотами в соцмережах.

На території підприємства, яким керує Шевчик, діє храм Московської церкви

«Шевчик в боротьбі за умовний «ватний» електорат перевершив навіть риторику Вілкулів, — зауважує Станіслав Жолудєв. – У нього всі зустрічі проходять під гаслами – як добре жилося в СРСР, де були безкоштовні освіта та медицина, дешеві продукти, поїздки в піонертабори і тому подібне. Тобто такий собі ностальгічний наратив. А враховуючи, що Кривий Ріг – одне з найбільш депресивних великих міст України, така риторика знаходить відгук. Вілкули хоча б не заперечували, що вони живуть в Україні, а просто протиставляли себе центральній владі. Всі розуміють, що «слуги народу» – популісти, які експлуатують ідеї заможного минулого та патерналістську модель суспільства, але Шевчик довів це до квінтесенції».

Несподіваний опонент «слуги» у другому турі – 47-річний Костянтин Павлов від ОПЗЖ – був народним депутатом 7 та 8 скликань від Партії регіонів та Опозиційного блоку, в нульових роках працював заступником міського голови. Гіпотетично, якщо б ОПЗЖ взагалі не виставляла тут свою кандидатуру, Вілкул цілком міг перемогти ще в першому турі. Але, як бачимо, утворилася більш складна комбінація. Якби другий тур у Кривому Розі відбувався одразу після заяви Вілкула про зняття, у Павлова майже не було б шансів, але за два тижні соціологія показала його ріст і результат виборів досі є непередбачуваним.

Причому задача Павлова виявилась доволі складною: якщо в першому турі, розуміючи примарність своїх шансів, він фактично займався кампанією ОПЗЖ до міськради, то зараз йому в стислі терміни потрібно було заявити про себе. В останні дні перед виборами команда Павлова загравала з молоддю, обіцяючи перетворити депресивний Кривий Ріг в комфортне та сучасне місто з сучасними парками, скверами та пляжами і створити тут інноваційний кластер. Кандидат також записує собі в досягнення ремонт шкіл та лікарень за бюджетний рахунок, відкриття бактеріологічної лабораторії та обіцяє безкоштовну вакцинацію всіх охочих криворожан, як тільки з’явиться сертифікована вакцина.

Кадр з презентації кандидата в мери Костянтина Павлова

Організація «Опора» звернулася до двох кандидатів, застерігши їх від незаконної мобілізації і контролю за голосуванням виборців, та звернула увагу на деякі особливості ведення кампанії. Так, експерти констатують, що на сайті Криворізької міської ради надто активно висвітлюється господарська діяльність Павлова як радника міського голови. Шевчику «Опора» пригадує агітаційний захід за участю Зеленського та обіцянки підвищити соціальні виплати після свого обрання, хоча це – прерогатива міської ради. Втім конкурент Шевчика також спокушає мешканців підвищенням виплат.

Операція «Мобілізація»

У Комітеті виборців зауважують, що кампанія в Кривому Розі кардинально відрізняється від тих міст, де також проходило повторне голосування (другий тур). Якщо в інших містах кандидати вкладалися лише в медіа та зовнішню рекламу, то тут обидва претенденти на мерську посаду активно використовують зустрічі – як індивідуальні, так і на підприємствах, масову роздачу агітаційних матеріалів в палатках, ведуть кампанію від дверей до дверей.

Місцеві експерти відмічають широке використання адміністративного ресурсу, чим не гребують обидві сторони. Павлов може розраховувати на чітко налагоджену адмінмашину Вілкула – з підвезенням виборців на дільниці та навіть організацією маршрутної мережі міського транспорту в день голосування. Низька явка в другому турі може зіграти якраз на руку кандидату від ОПЗЖ , бо «система послуг» з підвозу контролюється міською адміністрацією. Також під її контролем перебувають спецдільниці.

З іншого боку, на підприємствах «Метінвеста» повним ходом йде агітація за Шевчика і у Ахметова і Ко є свої ресурси для роботи на результат свого ставленика. Враховуючи, що в першому турі був зафіксований вже традиційний для Кривого Рогу (згадайте скасовані вибори в 2015-му) великий масштаб махінацій і фальсифікацій, можна уявити, які пристрасті будуть вирувати на дільницях після їхнього закриття.

«Питання в тому, чий ресурс виявиться сильнішим: партійний прапор ОПЗЖ плюс частково комунальний ресурс та авторитет імені Вілкула чи корпоративний ресурс Ахметова та бренд президентської партії, – формулює інтригу цих виборів політтехнолог Андрій Золотарьов . – Якщо оцінювати за сукупністю, то шанси Шевчика видаються вищими, але може відбутись і чудо. Павлов потихеньку підтягнувся до нього, і завдяки цьому в другому турі є інтрига. Явка очікується невеликою, тому той з кандидатів, хто зуміє краще провести мобілізацію і «підняти» всіх, на кого вони впливають, той і виграє».

Як приклад вдалої мобілізації Золотарьов згадує парламентську кампанію соратника Шевчика Вадима Новинського в 2019 році: «Ще зранку він програвав вибори по екзит-полах, але до підприємств підігнали автобуси і повезли народ голосувати. В результаті Новинський переміг».

Дебатів між претендентами на крісло, яке залишає Вілкул-старший, виборці так і не побачили, та в цій ситуації, схоже, в них не було особливого сенсу. Битва «молодих Вілкулів» перетворилась на змагання «старого доброго» адмінресурсу.

Павло Вуєць, «Главком»