Під знаком Путіна. Ізраїльські пригоди Зеленського тема тижня

Президент України Володимир Зеленський біля Стіни плачу фото: timesofisrael.com

Зеленський прилетів до Єрусалиму на відміну від очільників Польщі та країн Балтії

У п’ятницю, 24 січня, Володимир Зеленський завершує свій візит до Ізраїлю, який вийшов неоднозначним. Український президент нібито прямував на Міжнародний форум пам'яті жертв Голокосту в Єрусалимі, присвячений 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим). Також до Ізраїлю прилетіли понад чотири десятки голів держав, королівські персони, очільники європейських інституцій та персони рангом нижче. Український президент знав, що не удостоїться честі виступити на форумі, але, з огляду на доволі мляву промову в Давосі, можливо, це й на краще. Зеленському важливо було зустрітись з вищим керівництвом Ізраїлю та спробувати здобути прихильність дуже впливової ізраїльської діаспори.

США на форумі представляв віце-президент Майкл Пенс, Німеччину – президент Франк-Вальтер Штайнмайєр, який також по факту не є першою людиною в державі, а от Росія та Франція були представлені найпершими особами – президентами Франсуа Макроном та Володимиром Путіним. Виступи всіх «важковаговиків» були заздалегідь передбачені. Також Путін мав взяти участь в церемонії відкриття пам’ятника загиблим при блокаді Ленінграду та зустрітись з лідером Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Організація форуму спонсорувалась олігархом російського походження В’ячеславом Моше Кантором, який є головою Ради Ізраїльського меморіального центру «Яд-вашем». Тож можна було не сумніватись, що Путін, на відміну від багатьох інших міжнародних заходів, перебуватиме тут в комфортних умовах. До того ж, музичний супровід заходу забезпечував оркестр під керівництвом Володимира Співакова, який в 2014 році підписував листа в підтримку дій Кремля щодо окупації Криму.

Якраз присутність Путіна з його оригінальним трактуванням світової історії стала фактичною причиною того, що до Ізраїлю відмовились летіти очільники наших найближчих союзників – Польщі та країн Балтії. І так непрості відносини Варшави та Москви загострились місяць тому, коли Путін раптом заявив, що Польща свого часу вступила в змову з Гітлером, та назвав колишнього посла Польщі в Німеччині Юзефа Ліпського «антисемітською свинею». Польська преса навіть повідомила, що в апараті президента Польщі Анджея Дуди створена кризова команда, яка мала в онлайн-режимі заперечувати маніпулятивні тези російського президента, які він висловить під час форуму. Додатково бажання Дуди завітати до Єрусалиму відбив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, який дозволив собі заяви, що «поляки ввібрали антисемітизм з молоком матері».

Після відмови Дуди президент Литви Гітанас Науседа також в останній момент скасував свій візит до Ізраїлю, зауваживши, що натомість візьме участь в заходах, присвячених річниці звільнення Освенциму в Польщі наступного тижня. Замість президента Литви до Ізраїлю полетів голова Сейму. Аналогічно захід в Єрусалимі проігнорували президенти Латвії та Естонії. Президент останньої взагалі замість Ізраїлю відправилась до Антарктиди.

Зеленський же в Єрусалим полетів, незважаючи на те, що Україна також мала суперечки з тамтешнім МЗС, який звинуватив Київ у вшануванні «антисемітських ідеологів українського національного руху». Напередодні візиту Зеленський навіть дав інтерв’ю місцевому виданню The Times of Israel, в якому на власному прикладі запевнив, що в Україні немає антисемітизму. Він висловив жаль, що йому не дали виступити з промовою, відзначивши, що кожен четвертий із євреїв, загиблих у Голокості, був українцем і нагадавши про Бабин Яр. Але запевнив, що приїде незалежно від того, чи дадуть йому висловитись, чи ні.

Втім вже в Ізраїлі сталися сюрпризи. Зеленський повідомив, що українська делегація відмовилась від участі в самому форумі і передала запрошення особам українського походження, які пережили трагедію. Водночас в усіх інших заходах, зокрема, в зустрічах з ізраїльським істеблішментом, українці брати участь планували. Організатор форуму «Яд Вашем» зазначив, що спантеличений таким рішенням українських гостей.

У такий спосіб команда Зеленського спробувала погасити внутрішні звинувачення в тому, що наша делегація буде на заході «масовкою для Путіна». Хоча однією з інтриг була можливість зустрічі президентів України і Росії, організацією якої нібито займався всюдисущий помічник Зеленського Андрій Єрмак. Принаймні, росіяни напередодні злили інформацію, що українська сторона висловила таке бажання. Допускав можливість зустрічі і сам Зеленський, назвавши темою потенційної розмови подальший обмін полоненими. Відмова української сторони від участі у форумі могла також означати, що шанси на таку зустріч наблизились до нуля. Принаймні, ввечері в четвер прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч не відбудеться, бо Зеленського не було на форумі, де був присутній Путін з іншими лідерами держав. Але при цьому зауважив, що між двома президентами налагоджений робочий конструктивний контакт і їхнє рандеву за необхідності може бути узгоджене в будь-який момент.

Зеленський тим часом відвідав Стіну плачу, де помолився за мир в Україні. Чим він займався далі та які зустрічі проводив, поки тривав форум та до кінця четверга, було невідомо – сайт Офісу президента та його сторінки в соцмережах мовчали.

Зеленській в кіпі помолився за Україну

Сам форум, який «прогуляла» українська делегація, пройшов так, як і мав, – було багато проникливих промов про необхідність не допустити подібних Голокосту трагедій, викоренити прояви антисемітизму, ксенофобії та расизму. Для Путіна, який позиціонував себе як нащадка визволителів Освенциму з Червоної армії, цей майданчик був ще однією можливістю засвітитись в пристойній компанії. І Макрон, і Нетаньягу не приховували свого прихильного ставлення до російського президента.

У своїй промові Путін заявив, що 40% загиблих під час Голокосту були громадянами Радянського Союзу і додав, що у нацистів були ще більш жорстокі пособники та співучасники. Одразу після цього він нагадав про страшні людські втрати тих часів в Україні, Литві та Латвії – треба так розуміти, що саме в цих країнах, за версією російського президента, було більш за все нацистських колаборантів.

Але Голокост у виступі Путіна був лише фоном. Російський президент знову дав зрозуміти, що хоче повернення Росії на вищі штабелі світової політики, і закликав організувати зустріч п’ятьох постійних членів Ради безпеки ООН, на яких покладена «особлива відповідальність за збереження цивілізації». Емануель Макрон, який вже не першого разу демонструє велику прихильність до Путіна, в своєму виступі таку пропозицію підтримав. Представник США Майкл Пенс, в свою чергу, під овації нагадав про тісний зв'язок його країни з Ізраїлем і назвав головним розсадником антисемітизму Іран. Доєднатись всіх до протистояння з Іраном закликав і Беньямін Нетаньягу.

Форум по Голокосту став для Володимира Путіна хорошим приводом опинитись в пристойній компанії

Україну на форумі згадував не тільки Путін. У продемонстрованому організаторами мініфільмі про знищення євреїв під час Другої світової війни пролунав коментар героя України Анатолія Шапіро, який був в числі перших визволителів Освенциму. Він розповів про момент, коли солдати відкрили двері табору і побачили жахи, які там відбувались.

Президент України знайшовся лише на другий день візиту. В п’ятницю зранку Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном та прем’єром Беньяміном Нетаньягу. З Рівліном Зеленський поговорив про розбудову Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» та імплементацію положень Угоди про вільну торгівлю між країнами з потенційним збільшенням товарообігу до $2 млрд.

Президент України Володимир Зеленський та президент Ізраїлю Реувен Рівлін

Беньяміну Нетаньягу Зеленський розповів зворушливі історії. Перша – про те, як три члени його родини постраждали від Голокосту. Друга – про завідувачку дитячого садка Саїде Аріфову, яка мешкала в окупованому нацистами Криму та приховувала національність своїх вихованців, врятувавши таким чином 88 євреїв. Третя – про українського священника греко-католицької віри Омеляна Ковч, який рятував євреїв, видавши їм близько 600 метрик про хрещення. Також Зеленський підняв питання численних відмов українцям у в’їзді до Ізраїлю попри існуючий безвізовий режим.

Нетаньягу, в свою чергу, подякував українцям за допомогу і підтримку єврейського народу під час трагедії Голокосту. Ізраїльський лідер висловив бажання співпрацювати з Україною в сферах ІТ та туризму і закликав разом протистояти проти сил, які зазіхають на демократичні цінності. Знову не обійшлося без згадування ворога Ізраїлю Ірану. Нетаньягу висловив співчуття українцям через збитий іранцями літак: «Вони намагались це приховати, але демократичний світ змусив їх визнати цю велику трагедію».

Володимир Зеленський розповів Беньяміну Нетаньягу, як члени його родини постраждали від Голокосту

Ізраїль часто ставлять Україні у приклад як країну, що стрімко розвивається, незважаючи на те, що знаходиться в перманентному стані війни. Наступного тижня Нетаніягу та лідер опозиції Бенні Ганц відвідають США, де будуть обговорювати врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Зеленський же на другий день все-таки потрапив до меморіального комплексу «Яд Вашем» – разом з дружиною він оглянув фотовиставку, присвячену Голокосту, та поклав квіти до монументу «Долина знищених громад».

Зеленський на другий день таки потрапив до меморіального комплексу «Яд Вашем»

Але тема Освенциму для Зеленського продовжиться наступного тижня – 27 січня урочистості з приводу звільнення концтабору відбудуться в Польщі, де у українського президента запланована зустріч з польським колегою. Путіна там точно не буде, тож вірогідність сюрпризів помітно зменшиться.

Павло Вуєць, «Главком»