Дожартувався про Путіна? Російський комік втік з країни



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Російський стендап-комік Олександр Долгополов зізнався, що наляканий до смерті

25-річний гуморист втік із Росії, дізнавшись, що поліція розслідує відео його виступів

Російський стендап-комік Олександр Долгополов, який жартував на теми президентства Володимира Путіна та християнства, втік із країни через побоювання за власну безпеку.

Про це повідомляє BBC.

«Я простий хлопець. Розповідаю анекдоти, читаю комікси і граю у відеоігри...Як таке можливо, щоб я опинився у в'язниці? Це взагалі безумство, і я наляканий до смерті...Не можу сказати, де я зараз, тому що боюся, що це погіршить моє становище. Я повернуся, щойно з'являться гарантії, що мене не закинуть у в'язницю через мої переконання», - заявив комік.

ВВС також наводить один із жартів Долгополова про Путіна: «Наше населення розділилося на два табори. З одного боку опинилися ті, хто підтримує Путіна, з іншого - ті, хто вміє читати, писати й робити логічні висновки».

У четвер, 23 січня, росіянин опублікував фото в Instagram із підписом: «Ми приїхали! Ми в безпеці. Дякую всім за підтримку!».

ЗМІ зазначає, що 25-річний Долгополов втік із Росії, дізнавшись, що поліція розслідує відео його виступів. Влада Росії заявила про скарги, мовляв, комік ображає почуття віруючих - в МВС взялися за розслідування.