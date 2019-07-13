Зеленський представив нового представника президента в Криму



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Постпред президента в Криму Антон Кориневич

Будемо працювати над стратегією реінтеграції та деокупації тимчасово окупованої території, пообіцяв Кориневич

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив представника президента в АР Крим Антона Кориневича під час візиту в Херсоні.

У своїй промові Кориневич сказав, що працюватиме для того, щоб «забезпечити максимальний захист прав громадян, які проживають на окупованій території Криму, і внутрішньо переміщених осіб».

«Будемо працювати над стратегією реінтеграції та деокупації тимчасово окупованої території… Ми будемо реагувати на ті порушення, які здійснюються на окупованій території, і будемо робити все, аби полегшити життя кримчан на території материкової України», - сказав Кориневич.

Нагадаємо, указ про призначення Кориневича президент підписав 25 червня.

Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На сайті КІМО зазначається, що він є фахівцем із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, міжнародного енергетичного права.

Джерело: УНІАН