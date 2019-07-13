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    Політика

    Зеленський представив нового представника президента в Криму

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    <p>Постпред президента в Криму Антон Кориневич</p> - Зеленський представив нового представника президента в Криму

    Постпред президента в Криму Антон Кориневич

    Будемо працювати над стратегією реінтеграції та деокупації тимчасово окупованої території, пообіцяв Кориневич

    Президент України Володимир Зеленський офіційно представив представника президента в АР Крим Антона Кориневича під час візиту в Херсоні.

    У своїй промові Кориневич сказав, що працюватиме для того, щоб «забезпечити максимальний захист прав громадян, які проживають на окупованій території Криму, і внутрішньо переміщених осіб».

    «Будемо працювати над стратегією реінтеграції та деокупації тимчасово окупованої території… Ми будемо реагувати на ті порушення, які здійснюються на окупованій території, і будемо робити все, аби полегшити життя кримчан на території материкової України», - сказав Кориневич.

    Нагадаємо, указ про призначення Кориневича президент підписав 25 червня.

    Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    На сайті КІМО зазначається, що він є фахівцем із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, міжнародного енергетичного права.

    Джерело: УНІАН

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