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    Зеленський призначив Кориневича постпредом у Криму

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    <em>Антон Кориневич &ndash; кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин</em> - Зеленський призначив Кориневича постпредом у Криму
    Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин

    Постійним представником президента України в Криму став доцент КІМО

    Шостий президент Володимир Зеленський призначив постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.

    В указі №454/2019 від 25 червня сказано, що цю посаду зайняв Антон Кориневич, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    Посада постійного представника президента в АР Крим була створена на початку 2016 року. За цей час її займали Наталія Попович і Борис Бабін.

    Бабін звільнився в грудні 2018 року.

    Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    На сайті КІМО зазначається, що він є фахівцем із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, міжнародного енергетичного права.

    Також сьогодні в уряді назвали кандидатури від Зеленського на голів восьми облдержадміністрацій.

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