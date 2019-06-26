Зеленський призначив Кориневича постпредом у Криму



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Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин

Постійним представником президента України в Криму став доцент КІМО

Шостий президент Володимир Зеленський призначив постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.

В указі №454/2019 від 25 червня сказано, що цю посаду зайняв Антон Кориневич, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Посада постійного представника президента в АР Крим була створена на початку 2016 року. За цей час її займали Наталія Попович і Борис Бабін.

Бабін звільнився в грудні 2018 року.

Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На сайті КІМО зазначається, що він є фахівцем із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, міжнародного енергетичного права.



Також сьогодні в уряді назвали кандидатури від Зеленського на голів восьми облдержадміністрацій.