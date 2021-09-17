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    Зеленський виступить на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

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    Володимир Зеленський знову збирається взяти участь в Генасамблеї&nbsp;ООН - Зеленський виступить на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

    Володимир Зеленський знову збирається взяти участь в Генасамблеї ООН

    Фото: ЕРА

    До США президент вирушить у понеділок

    Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, відправиться до Сполучених Штатів Америки, де візьме участь у Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомив прессекретар Сергій Никифоров.

    «Уже офіційно: в понеділок розпочнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, виступить там із промовою», – сказав Никифоров на брифінгу в п'ятницю.

    Він додав, що у Зеленського буде низка двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН, з представниками бізнесу та українською громадою в США.

    Раніше Никифоров казав, що Зеленський планує здійснити поїздку до Нью-Йорка під час загальних дебатів і засідання високого рівня на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня.

    Як відомо, у Нью-Йорку почала роботу 76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Її кульмінацією стане проведення з 21 по 27 вересня тижня високого рівня.

    Повноваження голови Генасамблеї починає виконувати представник Мальдівів, який обіймав посаду глави МЗС цієї країни, Абдулла Шахід. Раду безпеки всесвітньої організації очолює у вересні Ірландія.

    Першорядною темою залишається ситуація в Афганістані, де представники руху «Талібан» захопили владу і вже оголосили про формування кабінету міністрів. 16 вересня, можливо, пройде голосування щодо продовження місії ООН зі сприяння Афганістану. Також центральною темою буде боротьба з Covid-19.

    Крім того, відомо, що Генасамблея ООН проголосувала за збереження в порядку денному сесії пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Таким чином питання окупації Росією АР Крим і ОРДЛО, яке було в порядку денному попередніх сесій Генасамблеї, включено до проєкту порядку денного 76-ї сесії.

    Як очікується, на тиждень високого рівня в Нью-Йорк прибудуть керівники 83 держав, 43 глави урядів, а також міністри закордонних справ 23 країн.


    Теги: США ООН Нью-Йорк Володимир Зеленський президент Сергій Никифоров
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    Зеленський виступить на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку