Зеленський виступить на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

До США президент вирушить у понеділок

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, відправиться до Сполучених Штатів Америки, де візьме участь у Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомив прессекретар Сергій Никифоров.

«Уже офіційно: в понеділок розпочнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, виступить там із промовою», – сказав Никифоров на брифінгу в п'ятницю.

Він додав, що у Зеленського буде низка двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН, з представниками бізнесу та українською громадою в США.

Раніше Никифоров казав, що Зеленський планує здійснити поїздку до Нью-Йорка під час загальних дебатів і засідання високого рівня на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня.

Як відомо, у Нью-Йорку почала роботу 76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Її кульмінацією стане проведення з 21 по 27 вересня тижня високого рівня.

Повноваження голови Генасамблеї починає виконувати представник Мальдівів, який обіймав посаду глави МЗС цієї країни, Абдулла Шахід. Раду безпеки всесвітньої організації очолює у вересні Ірландія.

Першорядною темою залишається ситуація в Афганістані, де представники руху «Талібан» захопили владу і вже оголосили про формування кабінету міністрів. 16 вересня, можливо, пройде голосування щодо продовження місії ООН зі сприяння Афганістану. Також центральною темою буде боротьба з Covid-19.

Крім того, відомо, що Генасамблея ООН проголосувала за збереження в порядку денному сесії пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Таким чином питання окупації Росією АР Крим і ОРДЛО, яке було в порядку денному попередніх сесій Генасамблеї, включено до проєкту порядку денного 76-ї сесії.

Як очікується, на тиждень високого рівня в Нью-Йорк прибудуть керівники 83 держав, 43 глави урядів, а також міністри закордонних справ 23 країн.



