Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету
Згідно з рішенням РНБО, в законопроєкті про держбюджет на 2022 рік на забезпечення національної безпеки і оборони треба понад 319 млрд грн
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення оборонного бюджету. Про це йдеться в указі, який розміщено на сайті президента.
Згідно з рішенням РНБО, в законопроєкті про держбюджет на 2022 рік на забезпечення національної безпеки і оборони треба передбачити фінансовий ресурс в обсязі не менше 5,95% ВВП – це понад 319 млрд гривень.
При цьому в першу чергу повинні отримати фінансування:
- розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;
- виконання Національної розвідувальної програми на 2021 – 2025 роки;
- реалізація соціальних гарантій військовослужбовцям – підвищення розмірів їх грошового забезпечення та забезпечення житлом;
- виконання заходів з розробки, підготовки виробництва і закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;
- розвиток Військово-Морських сил;
- посилення територіальної оборони;
- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки.
Верховна Рада почне розгляд законопроєкту про державний бюджет на 2022 рік на засіданні 21 вересня.
15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.
Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.