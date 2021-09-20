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    Економіка та фінанси

    Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету

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    Президент України ввів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету - Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету
    Президент України ввів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету
    фото: president.gov.ua

    Згідно з рішенням РНБО, в законопроєкті про держбюджет на 2022 рік на забезпечення національної безпеки і оборони треба понад 319 млрд грн

    Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення оборонного бюджету. Про це йдеться в указі, який розміщено на сайті президента.

    Згідно з рішенням РНБО, в законопроєкті про держбюджет на 2022 рік на забезпечення національної безпеки і оборони треба передбачити фінансовий ресурс в обсязі не менше 5,95% ВВП – це понад 319 млрд гривень.

    При цьому в першу чергу повинні отримати фінансування:

    • розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;
    • виконання Національної розвідувальної програми на 2021 – 2025 роки;
    • реалізація соціальних гарантій військовослужбовцям – підвищення розмірів їх грошового забезпечення та забезпечення житлом;
    • виконання заходів з розробки, підготовки виробництва і закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;
    • розвиток Військово-Морських сил;
    • посилення територіальної оборони;
    • реалізація державної політики у сфері кібербезпеки.

    Верховна Рада почне розгляд законопроєкту про державний бюджет на 2022 рік на засіданні 21 вересня.

    15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

    Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.

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    Теги: РНБО бюджет Держбюджет фінансування Володимир Зеленський президент озброєння
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    Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету