Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету

Президент України ввів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету

Згідно з рішенням РНБО, в законопроєкті про держбюджет на 2022 рік на забезпечення національної безпеки і оборони треба понад 319 млрд грн

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення оборонного бюджету. Про це йдеться в указі, який розміщено на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО, в законопроєкті про держбюджет на 2022 рік на забезпечення національної безпеки і оборони треба передбачити фінансовий ресурс в обсязі не менше 5,95% ВВП – це понад 319 млрд гривень.

При цьому в першу чергу повинні отримати фінансування:

розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;

виконання Національної розвідувальної програми на 2021 – 2025 роки;

реалізація соціальних гарантій військовослужбовцям – підвищення розмірів їх грошового забезпечення та забезпечення житлом;

виконання заходів з розробки, підготовки виробництва і закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;

розвиток Військово-Морських сил;

посилення територіальної оборони;

реалізація державної політики у сфері кібербезпеки.

Верховна Рада почне розгляд законопроєкту про державний бюджет на 2022 рік на засіданні 21 вересня.

15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.