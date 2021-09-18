Генасамблея ООН включила до порядку денного питання окупації України

Голосування провели на вимогу РФ: Росія, Білорусь і ще дев’ять країн були проти

У Нью-Йорку триває 76-та сесія Генасамблеї ООН. На засіданні 17 вересня проголосували за включення до порядку денного питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Про це пише Укрінформ.

За включення питання проголосували 65 делегацій, проти були 11, ще 37 – утримались.

Голосування провели на вимогу Росії, в інший спосіб воно б потрапило у порядок денний автоматично.

Делегації яких країн були проти:

Росія,

Вірменія,

Білорусь,

Болівія,

Куба,

Північна Корея,

Іран,

Казахстан,

Нікарагуа,

Філіппіни,

Сирія.

Нагадаємо, саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США. Туди глава держави вирушить вже 20 вересня. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Також у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами інших країн та генсеком ООН Антоніу Гуттерешем.

Зеленський був у Сполучених Штатах менше, ніж місяць тому. Він зустрічався з главою Білого дому Джо Байденом 1 вересня.

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