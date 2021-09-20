Разумков починає сольну кар'єру?

Роль дублера його вже не влаштовує...

Дмитро Разумков, вийшовши із тіні Зеленського, намагається надолужити свій час перебування у політичному «підпіллі».

У жовтні 2018 року, після появи Дмитра Разумкова у штабі Володимира Зеленського він став однією із центральних медійних фігур у виборчій кампанії. Привабливий, розумний і стриманий політтехнолог грав роль дублера кандидата в президенти, вів дискусії від його імені на телеканалах, доповнював його образ.

До квітня 2019-го Зеленський уникав публічних дискусій із основним своїм опонентом - Петром Порошенком і відмовлявся від участі у телешоу, за винятком хіба що кількох ефірів у «Право на владу» на «1+1». А відтак Разумкову доводилося «торгувати» обличчям. Точніше - він як політтехнолог працював над формуванням образу майбутнього президента. І робив Дмитро це, за його власним зізнанням, на волонтерських засадах. Пізніше він скаже, що жодних домовленостей про посади чи гроші в той час не йшлося. Разумков просто грав у команді, перемогти із якою він хотів.

Вже після перемоги Зеленського на президентських виборах всі з інтересом чекали, яку ж посаду посяде Дмитро Разумков. Однак у травні 2019 року, попри усі очікування, він не пішов у владу. А очолив партію «Слуга народу» і повів її на дочасні парламентські вибори. Саме він став обличчям нової політичної сили, на яку українці покладали великі сподівання.

Разумков у полі, Разумков на заводі, Разумков серед студентів, Разумков на будівництві.

Дмитро, вийшовши із тіні Зеленського, намагався надолужити свій час перебування у політичному «підпіллі». Роль дублера його вже не влаштовує. Як і кожен бек-вокаліст він мріяв про сольну політичну кар’єру.

І тепер, схоже, ця сольна кар'єра починається. В тому числі - і завдяки самому Зеленському. Разом із Стефанчуком і Арахамією вони готують Разумкова до «висадки» із крісла голови Верховної Ради.

Джерело: блог Сергія Руденка

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