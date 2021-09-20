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    Держдеп: Штати не визнають вибори в Держдуму на території України

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    Увечері 19 вересня у Росії та в окупованому Криму&nbsp;завершилося голосування&nbsp;на виборах до Державної Думи - Держдеп: Штати не визнають вибори в Держдуму на території України
    Увечері 19 вересня у Росії та в окупованому Криму завершилося голосування на виборах до Державної Думи
    фото: tass.ru

    «Ми не визнаємо проведення виборів в Державну Думу Росії на суверенній українській території», – заявили у Держдепі

    Сполучені Штати Америки відмовляються визнавати вибори до Державної Думи Російської Федерації, що проходили з 17 по 19 вересня на тимчасово окупованих територіях України, адже уряд РФ не дав можливості своє народу реалізувати свій вибір обмеживши його політичні права. Про це пише пресслужба Державного департаменту США.

    Зазначається, що США не визнають вибори до Держдуми РФ через відсутність вільного та справедливого судочинства. Запровадження законів країною агресором про «екстремістські організації», «іноземних агентів» й «небажані організації» обмежило політичні права людей та знизило прозорість чесних виборів.

    «Ці дії суперечать зобов'язанням Росії, в тому числі згідно Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також її зобов'язаннями перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними органами», – заявили у пресслужбі.

    Також США засуджують Російську Федерації за проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України.

    «Крім того, ми не визнаємо проведення виборів в Державну Думу Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України», – відзначає пресслужба.

    Зазначимо, російська влада фальсифікувала вибори, використовуючи дані мешканців ОРДЛО (відео).

    Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

    Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

    Згодом у Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін

    Раніше Східна правозахисна група повідомила, скільки мешканців ОРДЛО взяли участь у виборах до Держдуми.

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    Теги: Росія США вибори ОРДЛО Державна Дума Україна окуповані території
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    Держдеп: Штати не визнають вибори в Держдуму на території України