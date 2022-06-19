Велика Британія готуватиме армію до війни в Європі

Новий глава збройних сил Великої Британії хоче створити армію, здатну перемогти РФ

Перед Великою Британією стоїть завдання створити армію, здатну перемогти Росію на полі бою. Про це заявив новий голова Генштабу країни генерал Патрік Сандерс, пише газета The Independent 19 червня.

«Зараз дуже необхідно створити армію, здатну боротися разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою», – написав Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посаді голову генерального штабу військ Великобританії генерала Марка Карлтона Сміта.

За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії – «захищати Велику Британію, бути готовими боротися і перемагати у війнах на суші». «Ми – покоління, яке має знову підготувати армію до війни у Європі», – додав він.

Сандерс нагадав, що він є першим начальником Генштабу з 1941 року, який прийняв командування армією на тлі війни в Європі за участю континентальної держави.

У 2021 році уряд у Лондоні опублікував плани скорочення регулярної армії, знизивши цільову чисельність з 82 тис. до 72,5 тис. осіб до 2025 року. На той момент регулярна армія Великої Британії налічувала близько 76,5 тис. солдатів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою.

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Джерело: DW