Папа Римський звернувся до прочан: «що ви зробили для України?»

Папа Римський Франциск закликав не забувати про багатостраждальний український народ

Папа Римський Франциск у неділю закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни. Про це повідомляє Vatican news.

З таким закликом понтифік звернувся до тих, хто промовляв разом із ним молитву «Ангел Господній».

Наприкінці молитовної зустрічі, що зібрала на площі Святого Петра у Ватикані кількадесят тисяч прочан, Святіший Отець, перш ніж попрощатися, сказав: «І в цей момент не забуваймо про багатостраждальний український народ, народ, який страждає. Я хочу, щоб усі ви ставили собі запитання: що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якихось зусиль? Чи стараюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українського народу? Нехай кожен відповість у своєму серці».

Перед цим Папа Франциск скерував думку присутніх до ще одного народу, що потребує солідарності, зазначивши, що з М’янми підноситься голос болю багатьох людей, «яким бракує базової гуманітарної допомоги та які змушені залишати свої домівки, які підпалюють, і щоб втекти від насильства».

«Приєднуюся до заклику єпископів цієї дорогої землі, щоб міжнародна спільнота не забувала про населення М’янми, щоби шанувалися людська гідність і право на життя, як також місця культу, лікарні та школи», – сказав він, привітавши присутніх на площі представників бірманської спільноти Італії.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

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