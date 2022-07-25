Потрібно бити у відповідь: Зеленський відреагував на газові погрози Росії

Зеленський наголосив, що Росія веде відкриту війну проти обʼєднаної Європи

Президент Володимир Зеленський заявив, що чергові газові погрози Європі від Росії потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть попри поступку щодо турбіни для «Північного потоку» Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти обʼєднаної Європи, – саме так це потрібно сприймати. І їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності... Чи від окупації. Це просто різні форми терору», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що потрібно посилювати санкції проти Росії.

«І тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який іще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску Росії.

Газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, російський монополіст «Газпром» зупинить ще одну турбіну Siemens. Рішення прийнято нібито з технічно причин.

Як раніше повідомлялося, США підтримують відновлення Росією поставок газу по «Північному потоку-1».

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

Нагадаємо, раніше Росія погрожувала зупинити «Північний потік-1».

Тим часом Франція готується до повного відключення російського газу.

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