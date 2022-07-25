Хто вийде переможцем з майбутньої економічної кризи

США, ЄС та Китай стоять перед серйозними викликами

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Три глобальных экономических кластера оказались на грани системной и структурной трансформации.

Речь о США, ЕС и Китае.

Конкурентоспособность глобальных кластеров сейчас определяется исходя из доступности для них по объему и цене энергетических ресурсов.

В энергетическом профиците сейчас лишь глобальный американский кластер: экономика США обладает избытком энергетических ресурсов и может амортизировать ценовой шок по цене.

ЕС энергодефитицен и необходимость усиления санкций против РФ формирует для него крайне негативные перспективы развития.

Плюс социальная нагрузка в виде украинских беженцев, а их не много ни мало – почти как целая Словакия

Китай испытывает самое сильное замедление с времен пандемии, но тогда хоть была надежда на быстрый рестарт.

В первом полугодии ВВП Китая вырос всего на 2,2%, при годовом плане в 5,2% (который уже раз пересматривался в сторону снижения).

Второй квартал по сравнению с первым – падение. Судя по всему, экономическое сжатие в Китае продолжится. Китайский экономический двигатель переходит с пятой передачи сразу на третью. Инфляция и монетарная трансмиссия.

Очень важно сохранять способность повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией, не нанося при этом ущерб экономическому росту и занятости населения.

Такая возможность сейчас опять-таки есть только в США: рост ставок ФРС не приводит к критическому торможению экономики и уровень занятости на историческом пике.

В ЕС ситуация диаметрально противоположная: любой рост базовых ставок приведет к весьма слабым дезинфляционным последствиям, но зато окончательно уничтожит даже анемичный экономический рост.

В Китае, вследствие модели «двойного юаня», монетарные механизмы имеют ограниченное воздействие на экономику.

Плюс Китай ожидает еще и финасновый кризис

Именно поэтому, глобальные инвестиции рекой текут в США, укрепляя доллар по отношению ко всем мировым валютам.

Отсюда и курсовой паритет доллар/евро.

Помню, как во время выборов президента США меня многие спрашивали: «что, доллару конец, дефолт Америки, нужно срочно сбрасывать долларовую наличность?».

На время пандемии (2020 год) я советовал переходить в евро, так как пакет количественного расширения в ЕС был слабее, чем в США, а уровень ставок нулевой и там, и там.

Теперь время доллара

У меня не было сомнений относительно того, что США найдут возможность повернуть и «третью мировую» войну в свою пользу. Америка усилилась после Первой мировой («позолоченный век», «век джаза»). Вышла из Великой Депресии 30-х годов и стала мировым гегемоном по итогам Второй мировой. И, судя по всему, становится глобальной хеджевой площадкой по итогам Третьей мировой.

На ближайшие десять лет, США и доллар – это мировая банковская ячейка и финансовая платформа хеджирования геополитических рисков.

Будет лишь две полусферы:

теневая мировая экономика и система криптовалют; легальная мировая экономика и доллар.

США – Град на Холме.

ЕС – Агнец

Китай – Заглохший Двигатель.

Прекрасная эпоха (фр. Belle Еpoque) в очередной раз завершена.

Раньше под этим термином фигурировал период европейской истории между 80-ми годами 19 века и началом Первой мировой войны в 1914 году.

Казалось, что электрофикация городов, ватерклозет, новые лекарства от ранее смертельных болезней, лампочка накаливания и телеграфный кабель по дну Атлантики, создают уникальную возможность для мирного развития человечества.

Но...

Мальтузианская ловушка (в более широком смысле) в очередной раз сработала на перезагрузку мировой системы путем геополитического кризиса.

«Прекрасная эпоха», начавшаяся в мире с середины 80-х годов прошлого века, завершается сегодня

США ждет перезагрузка их глобальной роли и, скорее всего, успешная.

Новый статус доллара как валюты хеджирования геополитических рисков.

Ну и «красное десятилетие». Мы еще увидим американский гендерный социализм.

Европу ждет рецессия, долгая и мучительная.

Китай – охлаждение темпов роста и потеря «желтой майки» лидера. Сворачивание в себя. Словами Канта – «экономическая вещь в себе». О наших перспективах – в отдельном посте.

И, граждане, храните деньги в долларах США, если они у вас, конечно, есть.

Ведь все последние годы вы слушали наших экспертов-финансистов и инвестбанкиров, которые рисовали вам красивые графики долгосрочной доходности гривны в сравнении с долларом.

А я всегда говорил: такие экстраполяции можно проводить, если временной горизонт планирования составляет одну пятую исторического срока существования той или иной валюты.

Условно говоря, делать долгосрочный прогноз по гривне в горизонте 10 лет можно будет на базе опыта ее существования в течение минимум 50 лет.

Только тогда ваш опыт вберет в себя все возможные кризисы и катаклизмы.

Кстати, думаю, что те «эксперты» хранили свои сбережения, заработанные на обычных украинцах, в долларах. И не в Украине.

Джерело: блог Олексія Куща

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