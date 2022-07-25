Росія веде проти Європи відверту війну: звернення Зеленського (відео)

Президент наголосив, що потрібно посилювати санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові газові погрози Європі від Росії. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Український лідер ввечері 25 липня традиційно підбив підсумки доби і розповів про події дня, що минає.

У зверненні він акцентував на тому, , що Росія веде відкриту газову війну проти обʼєднаної Європи.

«Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть попри поступку щодо турбіни для «Північного потоку» Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти обʼєднаної Європи. Їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів і бідності... Чи від окупації. Це просто різні форми терору», – заявив президент.

Він зазначив, що потрібно посилювати санкції проти Росії.

«І тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який ще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску для Росії», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, російський монополіст «Газпром» зупинить ще одну турбіну Siemens. Рішення прийнято нібито з технічно причин.

Як раніше повідомлялося, США підтримують відновлення Росією поставок газу по «Північному потоку-1».

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

Нагадаємо, раніше Росія погрожувала зупинити «Північний потік-1».

Тим часом Франція готується до повного відключення російського газу.

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