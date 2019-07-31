Зеленський призначив голову Черкаської облдержадміністрації
В Черкащині новий голова ОДА
Ігор Шевченко призначений головою Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідне оголошення зробив президент Володимир Зеленський під час свого візиту в Черкаси.
«Я хочу призначити головою Черкаської держадміністрації Ігоря Шевченка», - сказав Зеленський.
Також він висловив сподівання, що Шевченко не зміниться в гіршу сторону на посаді губернатора. «Зараз люди всі порядні, а як стають держслужбовцями, то …», - сказав Зеленський.
Нагадаємо, кандидатуру Ігоря Шевченка Кабмін погодив 26 червня.
Ігор Шевченко – уродженець Черкащини.
З 2001 займається приватним бізнесом - вантажними перевезеннями. Має квартиру в Росії. У декларації Шевченко вказав, що є власником ТОВ «Легкий експорт плюс» та «Hermes – Shevchenko Igor», що зареєстрована в Італії.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув в Черкаси. Свій візит він розпочав з аеропорту, а потім оглянув ремонт траси Р-10 (Канів-Чигирин-Кременчук).
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