Зеленський призначив голову Черкаської облдержадміністрації



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Ігор Шевченко (крайній зліва) в Черкаському аеропорту разом з Зеленським Фото: сайт президента

В Черкащині новий голова ОДА

Ігор Шевченко призначений головою Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідне оголошення зробив президент Володимир Зеленський під час свого візиту в Черкаси.

«Я хочу призначити головою Черкаської держадміністрації Ігоря Шевченка», - сказав Зеленський.

Також він висловив сподівання, що Шевченко не зміниться в гіршу сторону на посаді губернатора. «Зараз люди всі порядні, а як стають держслужбовцями, то …», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, кандидатуру Ігоря Шевченка Кабмін погодив 26 червня.

Ігор Шевченко – уродженець Черкащини.

З 2001 займається приватним бізнесом - вантажними перевезеннями. Має квартиру в Росії. У декларації Шевченко вказав, що є власником ТОВ «Легкий експорт плюс» та «Hermes – Shevchenko Igor», що зареєстрована в Італії.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув в Черкаси. Свій візит він розпочав з аеропорту, а потім оглянув ремонт траси Р-10 (Канів-Чигирин-Кременчук).

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