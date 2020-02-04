Зеленський призначив нового члена Вищої ради правосуддя



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Тетяна Розваляєва вісім років працювала суддею Вищого адміністративного суду Фото: sud.ua

Президент України призначив Тетяну Розваляєву членом Вищої ради правосуддя

Президент України Володимир Зеленський призначив члена Вищої ради правосуддя

Про це йдеться в указі №36/2020.

«Відповідно до статті 131 Конституції України та статей 5, 9 і 16 закону України «Про Вищу раду юстиції» постановляю призначити Розваляєву Тетяну Самуілівну членом Вищої ради правосуддя», - йдеться в повідомленні.

Тетяна Розваляєва з жовтня 2008 року по вересень 2016 року працювала суддею Вищого адміністративного суду, звідки була звільнена у відставку. З 2017 року відновила адвокатське свідоцтво.

Нагадаємо, члена Вищої ради правосуддя (ВРП) Олексія Маловацького на засіданні 23 січня було обрано заступником голови ВРП.

До слова, 21 січня відбулися збори суддів Шевченківського районного суду Києва, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду – ним став Євген Мартинов.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року колектив Окружного адміністративного суду міста Києва обрав Павла Вовка головою суду.