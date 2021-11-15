Зеленський призначив послів ще в трьох країнах

Зеленський призначив нових послів України в Республіці Корея, Ісландії та Лівії

Президент Володимир Зеленський призначив нових послів в Ісландії, Кореї та Лівії. Про це йдеться в указах президента.

Так, Зеленський призначив нового посла України в Ісландії. Ним стала Ольга Діброва.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці Діброву Ольгу Олександрівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Ісландія за сумісництвом», – йдеться в указі.

Згідно з текстом указу № 575/2021, президент призначив надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Корея Дмитра Пономаренка.

Водночас посол України в Тунісі Володимир Хоманець став послом у Лівії.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Туніській Республіці Хоманця Володимира Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в державі Лівія за сумісництвом», – йдеться в указі.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.