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    Зеленський призначив послів ще в трьох країнах

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    Володимир Зеленський своїми указами призначив трьох послів України<br /><br /> - Зеленський призначив послів ще в трьох країнах
    Володимир Зеленський своїми указами призначив трьох послів України

    фото: president.gov.ua

    Зеленський призначив нових послів України в Республіці Корея, Ісландії та Лівії

    Президент Володимир Зеленський призначив нових послів в Ісландії, Кореї та Лівії. Про це йдеться в указах президента.

    Так, Зеленський призначив нового посла України в Ісландії. Ним стала Ольга Діброва.

    «Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці Діброву Ольгу Олександрівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Ісландія за сумісництвом», – йдеться в указі.

    Згідно з текстом указу № 575/2021, президент призначив надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Корея Дмитра Пономаренка.

    Водночас посол України в Тунісі Володимир Хоманець став послом у Лівії.

    «Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Туніській Республіці Хоманця Володимира Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в державі Лівія за сумісництвом», – йдеться в указі.

    Раніше президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

    Теги: Ісландія посол Володимир Зеленський Лівія президент
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    Зеленський призначив послів ще в трьох країнах