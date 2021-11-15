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    Зеленський виплатить 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини

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    Володимир Зеленський:&nbsp;минулого тижня зробили понад мільйон щеплень. Одним словом молодці. Так тримати - Зеленський виплатить 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини
    Володимир Зеленський: минулого тижня зробили понад мільйон щеплень. Одним словом молодці. Так тримати
    скріншот з відео

    Гроші можуть бути витрачені на подорожі та розваги, аби підтримати ці індустрії

    Президент України Володимир Зеленський розповів «декілька хороших новин». Про це йдеться у відеозверненні глави держави у Facebook.

    Так, президент заявив, що в Україні на 13% знизився рівень госпіталізацій від Сovid-19.

    «Минулого тижня зробили понад мільйон щеплень. Одним словом молодці. Так тримати. Дайте вакцинуватися так далі. Медична система починає дихати легше», – зазначив президент.

    Також він запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв 1 тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

    «Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток «Дія», – зазначив президент.

    За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні або авіа, залізничні перевезення.

    За словами Зеленського, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень, стільки ж після Нового року.

    «Ми розуміємо, що смартфони та «Дія» є, на жаль, не у кожного, то ж ця програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку», – запевнив президент.

    До слова, МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19.

    В Україні упродовж 14 листопада зробили понад 97,3 тис. щеплень проти Covid-19. Першу дозу отримали 641 тис. людей, а завершили вакцинацію – майже 56,3 тис.

    Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили понад 10 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.

    Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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    Теги: гроші українці культура музей Володимир Зеленський Україна президент щеплення вакцинація коронавірус
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    Зеленський виплатить 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини