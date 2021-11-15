Зеленський виплатить 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини

Гроші можуть бути витрачені на подорожі та розваги, аби підтримати ці індустрії

Президент України Володимир Зеленський розповів «декілька хороших новин». Про це йдеться у відеозверненні глави держави у Facebook.

Так, президент заявив, що в Україні на 13% знизився рівень госпіталізацій від Сovid-19.

«Минулого тижня зробили понад мільйон щеплень. Одним словом молодці. Так тримати. Дайте вакцинуватися так далі. Медична система починає дихати легше», – зазначив президент.

Також він запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв 1 тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

«Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток «Дія», – зазначив президент.

За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні або авіа, залізничні перевезення.

За словами Зеленського, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень, стільки ж після Нового року.

«Ми розуміємо, що смартфони та «Дія» є, на жаль, не у кожного, то ж ця програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку», – запевнив президент.

До слова, МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19.

В Україні упродовж 14 листопада зробили понад 97,3 тис. щеплень проти Covid-19. Першу дозу отримали 641 тис. людей, а завершили вакцинацію – майже 56,3 тис.

Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили понад 10 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.

Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.