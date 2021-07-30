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    Зеленський призначив голову місії України при НАТО

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    Нова очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко&nbsp;раніше була&nbsp;послом у Великобританії - Зеленський призначив голову місії України при НАТО
    Нова очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко раніше була послом у Великобританії
    Фото з відкритих джерел

    Посада голови місії України при НАТО було вакантною з серпня 2019 року

    Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Великобританії Наталію Галібаренко головою місії України при НАТО. Відповідний указ від 30 липня розміщено на сайті глави держави.

    «Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну головою місії України при НАТО», – сказано в документі.

    Посада голови місії України при НАТО було вакантною з серпня 2019 року.

    Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко, який у 2019 році спочатку став заступником голови адміністрації президента, а згодом – міністром закордонних справ.

    Після нього обов’язки голови місії виконував Олексій Селін. У 2020 році в.о. керівника місії України при НАТО став Георгій Толкачов.

    20 липня минулого року Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України в Великобританії і призначив на цю посаду Вадима Пристайка.

    Галібаренко була призначена надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії Петром Порошенком у серпні 2015 року.

    До слова, напередодні Зеленський на Житомирщині представив нове командування Генштабу.

    Теги: дипломатія НАТО політика Володимир Зеленський Україна президент указ
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    Зеленський призначив голову місії України при НАТО