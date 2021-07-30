Зеленський призначив голову місії України при НАТО

Нова очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко раніше була послом у Великобританії

Посада голови місії України при НАТО було вакантною з серпня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Великобританії Наталію Галібаренко головою місії України при НАТО. Відповідний указ від 30 липня розміщено на сайті глави держави.

«Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну головою місії України при НАТО», – сказано в документі.

Посада голови місії України при НАТО було вакантною з серпня 2019 року.

Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко, який у 2019 році спочатку став заступником голови адміністрації президента, а згодом – міністром закордонних справ.

Після нього обов’язки голови місії виконував Олексій Селін. У 2020 році в.о. керівника місії України при НАТО став Георгій Толкачов.

20 липня минулого року Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України в Великобританії і призначив на цю посаду Вадима Пристайка.

Галібаренко була призначена надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії Петром Порошенком у серпні 2015 року.

До слова, напередодні Зеленський на Житомирщині представив нове командування Генштабу.