Міграційна криза на кордоні з Білоруссю. Лукашенко зробив хитру заяву

Лукашенко: «Йде дуже активна робота, щоб умовити людей ... Але ніхто не хоче повертатися»

Невизнаний президент Білорусі заявив про готовність відправити нелегальних мігрантів додому, але біженці не хочуть цього

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська сторона робить все для того, щоб біженці не скупчувалися на кордоні. Він навіть готовий відправити нелегальних мігрантів додому, але біженці цього не хочуть. Про це повідомляє білоруське видання БелТА.

«Ми готові, як це зазвичай робили, посадити всіх в літаки, в тому числі й «Белавіа», які відвезуть їх назад додому. Але це люди, треба сказати, дуже вперті: ніхто не хоче повертатися. Я хочу, щоб і ви розуміли: йде дуже активна робота в тому напрямі, щоб умовити людей – будь ласка, поверніться додому. Але ніхто не хоче повертатися», – констатував Лукашенко.

Невизнаний президент Білорусі згадав і про нещодавню пропозицію мюнхенської влади прийняти біженців, які перебувають на польсько-білоруському кордоні. Олександр Лукашенко звернув увагу, що дві-три тисячі мігрантів – це не проблема для Євросоюзу.

«Якщо поляки не дають гуманітарного коридору, перешкоджають цьому, ми можемо «Белавіа» вивезти їх до Мюнхена. Що за проблема? Що це за пропозиція: «Ви дайте нам, будь ласка, гуманітарний коридор через Польщу, ми їх заберемо». Та ми їх вивеземо своїми літаками та до Мюнхена направимо, якщо це потрібно», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, тисячі біженців, які намагаються прорвати польський кордон зі сторони Білорусі, розбили велике наметове містечко.

Також МВС заявило, що Білорусь мусить забрати мігрантів, якщо ті прорвуться в Україну.

До слова, у Польщі біля кордону з Білоруссю, де діє надзвичайний стан, затримали двох співробітників французької редакції російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today).

МЗС Польщі заявило, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр – координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Ще 8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

Напередодні очільник МВС повідомив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.