Зеленський пообіцяв: держава нікого не залишить без світла і тепла

«Відключення світла можуть лякати тільки тих, у кого відключено логіку і критичне мислення», – заявив президент

Українці не залишаться без світла і тепла цього опалювального сезону. Відповідну обіцянку дав президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Щодо нашої енергетики – держава нікого не залишить без світла і тепла. Держава підготувала атомну енергетику», – сказав президент.

За його словами, за останні тижні запущено два додаткові блоки на Рівненській та Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено у найближчі тижні, до кінця листопада.

«Відключення світла можуть лякати тільки тих, у кого відключено логіку і критичне мислення», – додав президент.

За його словами, держава «успішно долає виклик щодо нестачі вугілля».

«Нестачі не буде. Крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів «Панамакс», які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом. Вугілля, яке ми доставляємо морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця цього року», – сказав президент.

Він додав, що у разі необхідності такі ж дії закриють потреби України до кінця опалювального сезону. Також Володимир Зеленський запевнив, що держава не буде закуповувати вугілля у сепаратистів.

«Ми не купуємо вугілля у сепаратистів. Деякі телеканали під соусом різних аргументів це активно засуджують, хоча, як на мене, засуджені мають бути саме ті, хто купував його у невизнаних територій у минулі роки», – сказав глава держави.

Нагадаємо, ексміністра енергетики Демчишина підозрюють у контрабанді вугілля.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.

Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

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