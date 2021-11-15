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    Зеленський пообіцяв: держава нікого не залишить без світла і тепла

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    Володимир Зеленський переконує, що&nbsp;Україна &laquo;успішно долає виклик щодо нестачі вугілля&raquo; - Зеленський пообіцяв: держава нікого не залишить без світла і тепла
    Володимир Зеленський переконує, що Україна «успішно долає виклик щодо нестачі вугілля»
    фото: glavcom.ua

    «Відключення світла можуть лякати тільки тих, у кого відключено логіку і критичне мислення», – заявив президент

    Українці не залишаться без світла і тепла цього опалювального сезону. Відповідну обіцянку дав президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

    «Щодо нашої енергетики – держава нікого не залишить без світла і тепла. Держава підготувала атомну енергетику», – сказав президент.

    За його словами, за останні тижні запущено два додаткові блоки на Рівненській та Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено у найближчі тижні, до кінця листопада.

    «Відключення світла можуть лякати тільки тих, у кого відключено логіку і критичне мислення», – додав президент.

    За його словами, держава «успішно долає виклик щодо нестачі вугілля».

    «Нестачі не буде. Крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів «Панамакс», які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом. Вугілля, яке ми доставляємо морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця цього року», – сказав президент.

    Він додав, що у разі необхідності такі ж дії закриють потреби України до кінця опалювального сезону. Також Володимир Зеленський запевнив, що держава не буде закуповувати вугілля у сепаратистів.

    «Ми не купуємо вугілля у сепаратистів. Деякі телеканали під соусом різних аргументів це активно засуджують, хоча, як на мене, засуджені мають бути саме ті, хто купував його у невизнаних територій у минулі роки», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, ексміністра енергетики Демчишина підозрюють у контрабанді вугілля.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.

    Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

    Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

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    Теги: енергетика вугілля опалювальний сезон електроенергія українці АЕС Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський пообіцяв: держава нікого не залишить без світла і тепла