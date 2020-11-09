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    Політика

    Зеленський призначив тимчасових голів трьох облдержадміністрацій

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    Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни 9 листопада - Зеленський призначив тимчасових голів трьох облдержадміністрацій
    Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни 9 листопада

    Президент призначив тимчасових очільників Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій

    Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових трьох глав облдержадміністрацій.

    Про це повідомляє Офіс президента.

    Так, тимчасовим головою Сумської ОДА указом Зеленського призначений Сергій Пахольчук,

    • Івано-Франківської ОДА – Марія Савка,
    • Одеської ОДА – В'ячеслав Овечкін.

    Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій.

    У партії «Слуга народу» раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій, вже є проекти кадрових рішень.

    Як повідомлялося, Кабмін звільнив керівника Держмитниці Андрія Павловського.

    Також нагадаємо, що 4 листопада Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.

    місцева влада кадрові зміни Івано-Франківщина Одещина Сумщина Володимир Зеленський президент
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