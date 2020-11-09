Зеленський призначив тимчасових голів трьох облдержадміністрацій
Президент призначив тимчасових очільників Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій
Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових трьох глав облдержадміністрацій.
Про це повідомляє Офіс президента.
Так, тимчасовим головою Сумської ОДА указом Зеленського призначений Сергій Пахольчук,
- Івано-Франківської ОДА – Марія Савка,
- Одеської ОДА – В'ячеслав Овечкін.
Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій.
У партії «Слуга народу» раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій, вже є проекти кадрових рішень.
Як повідомлялося, Кабмін звільнив керівника Держмитниці Андрія Павловського.
Також нагадаємо, що 4 листопада Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.