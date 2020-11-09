«У них ампутована совість». Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі

Володимир Зеленський: Коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти

Президент заявив, що реєстрові «експерти» політичних опонентів радіють його хворобі

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після отримання позитивного тесту на коронавірусну інфекцію Covid-19.

«Треба об’єктивно дивитися на ситуацію. Ще від початку глобальної пандемії я зрозумів, що ковід точно не пройде і повз мене. Навіть трохи здивувався, як інфекція оминула мене, коли захворіли рідні. На жаль, маємо прийняти для себе таку аксіому: поки не буде надійної вакцини – кожен під загрозою. Єдине, що можемо зробити, це спробувати розірвати ланцюжки зараження і тим самим суттєво знизити навантаження на лікарні й отримати можливість «витягнути» важкі форми», – написав глава держави у Facebook.

Він додав, що робота президента не дозволяє бути повністю ізольованим.

«Ти завжди у спілкуванні, бо без цього не будеш ефективним. Президент – це перш за все зустрічі, комунікації, особиста модерація. Тому я одразу був у зоні великого ризику. Але ми всі переносимо ковід неоднаково. Комусь щастить більше, і почуваєшся непогано, навіть маючи невелику підвищену температуру. Це мій випадок. Принаймні поки що. Це життя. І все можливо», – додав президент.

Він також заявив, що реєстрові «експерти» політичних опонентів радіють його хворобі.

«Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов’язково й стократно.

Коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти. Це дуже підступна інфекція. Головна її небезпека в тому, що негативні наслідки можуть проявитися з часом. Тому нікому цього не бажав і не побажаю. Навпаки, я особисто щиро всім, зокрема політичним опонентам, бажаю тільки здоров’я та обов’язкового одужання. Сподіваюсь, і для більшості українців ковід не буде приводом для зловтіхи. Бо ми нормальні. Абсолютно. За винятком невеликої кількості суб’єктів, які зовсім втратили людські якості», – написав Зеленський.

Президент України впевнений, що «ми обов'язково переможемо в цій складній битві».

«Людство за цей рік навчилося багато чого. Є й протоколи лікування, є дієві препарати, є розуміння того, як і коли світ побачить вакцини.. Всім гарного здоров'я. І вдячний кожному, хто бажає мені швидкого одужання. Вірю, коронавірус не витримає теплоти ваших слів», – резюмував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Зазначимо, прессекретарка Зеленського висловила жаль, що президент почувається добре.

До слова, Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей).

Коронавірус в Україні

Всього 469018

Хворіють 251310

Одужали 209143

Померли 8565

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.