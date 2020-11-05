Зеленський звільнив голів трьох облдержадміністрацій

Були звільнені голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, Івано-Франківської – Федорів Віталій та Сумської – Грищенко Роман за угодою сторін

Президент звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Як повідомлялося, на засіданні 4 листопада Кабмін погодив звільнення голів облдержадміністрацій трьох обласних державних адміністрацій: Одеської, Івано-Франківської та Сумської.

Зазначається, що були звільнені голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, Івано-Франківської – Федорів Віталій та Сумської – Грищенко Роман за угодою сторін.

У партії «Слуга народу» раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій, вже є проекти кадрових рішень.

Як повідомлялося, 22 жовтня Кабмін звільнив керівника Держмитниці Андрія Павловського.

Також нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.