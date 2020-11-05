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    Зеленський звільнив голів трьох облдержадміністрацій

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    Були звільнені голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, Івано-Франківської &ndash; Федорів Віталій та Сумської &ndash; Грищенко Роман&nbsp;за угодою сторін - Зеленський звільнив голів трьох облдержадміністрацій
    Були звільнені голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, Івано-Франківської – Федорів Віталій та Сумської – Грищенко Роман за угодою сторін

    Президент звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій

    Президент Володимир Зеленський звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

    Як повідомлялося, на засіданні 4 листопада Кабмін погодив звільнення голів облдержадміністрацій трьох  обласних державних адміністрацій: Одеської, Івано-Франківської та Сумської.

    Зазначається, що були звільнені голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, Івано-Франківської – Федорів Віталій та Сумської – Грищенко Роман за угодою сторін.

    У партії «Слуга народу» раніше повідомляли, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій, вже є проекти кадрових рішень.

    Як повідомлялося, 22 жовтня Кабмін звільнив керівника Держмитниці Андрія Павловського.

    Також нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.

    Кабмін Володимир Зеленський президент звільнення
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