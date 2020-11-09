Трамп призначив нового главу Пентагона

Крістофер Міллер, був директором Національного центру боротьби з тероризмом

Крістофер Міллер, був директором Національного центру боротьби з тероризмом

Минулого тижня стало відомо, що Еспер підготував заяву про відставку

Президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення Марка Еспера з посади міністра оборони і призначення нового глави відомства.

Про це Трамп написав в Twitter.

«Я радий повідомити, що Крістофер Міллер, шановний директор Національного контртерористичного центру (одноголосно затверджений Сенатом), виконуватиме обов'язки міністра оборони, починаючи негайно», - написав Трамп, подякувавши Есперу за службу.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Низка американських ЗМІ минулого тижня повідомили, що Еспер вже підготував заяву про відставку.

Глави міністерств США нерідко подають прохання про відставку без зазначення дати під час періоду зміни президента. Глава держави зазвичай приймає рішення після того, як стануть остаточно відомі результати виборів.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

Штаб Трампа прокоментував звинувачення в організації протестів у США.

Також радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.