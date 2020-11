Трамп призначив нового главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення Марка Еспера з посади міністра оборони і призначення нового глави відомства.

Про це Трамп написав в Twitter.

«Я радий повідомити, що Крістофер Міллер, шановний директор Національного контртерористичного центру (одноголосно затверджений Сенатом), виконуватиме обов'язки міністра оборони, починаючи негайно», - написав Трамп, подякувавши Есперу за службу.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.