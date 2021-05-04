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    Зеленський про вступ до ЄС: на нашій землі вирішується майбутнє Європи

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    Зеленський вважає, що українці вже впливають на нашу спільну європейську долю - Зеленський про вступ до ЄС: на нашій землі вирішується майбутнє Європи
    Зеленський вважає, що українці вже впливають на нашу спільну європейську долю
    Фото: Офіс президента

    Україна проводить трансформацію, яка наближає її до вступу в ЄС, зазначив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський у контексті планів про вступ до Європейського союзу заявив, що українці вже сьогодні впливають на долю Європи. Зокрема, її майбутнє вирішується на українській землі. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками візиту до Польщі.

    За його словами, Україна проводить трансформацію, яка наближає її до вступу в ЄС.

    «Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до співдружності європейських країн, і це покаже, що базові цінності свободи, демократії і рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу і розвитку», – підкреслив Зеленський.

    Зазначимо, що Зеленський та Анджей Дуда підписали й спільну двосторонню Декларацію про європейську перспективу України. Це вже другий подібний документ, укладений Україною з державою Євросоюзу. Як відомо, в березні цього року була підписана декларація з Литвою. Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз.

    «Президенти України та Польщі відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв та погодилися, що Республіка Польща підтримуватиме Україну на цьому шляху», – зазначено в документі.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав Варшеву, де взяв участь в урочистостях до 230-ї річниці ухвалення конституції Речі Посполитої.

    За результатами візиту було підписано спільну декларацію президентів України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви.

    Теги: ЄС Польща декларація українці держава Анджей Дуда Володимир Зеленський президент
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