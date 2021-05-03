Зеленський і Дуда у Варшаві підписали спільну декларацію: деталі

Двостороння зустріч Зеленського і Дуди завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС

Президенти Україна та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва. Про це повідомили у пресслужбі Глави держави.

«Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну», – наголосив Анджей Дуда на спільному брифінгу за результатами двосторонніх перемовин.

За словами Зеленського, це – «дуже важливий сигнал».

«Я вдячний за те, що Польща на чолі з президентом Дудою завжди захищає наш суверенітет та нашу територіальну цілісність і не визнає окупації українського півострова», – сказав український лідер.

Зеленський від імені українського народу привітав Польщу з нагоди 230-річчя Конституції 3 травня та відзначив, що ця дата є великим святом як для польського народу, так і для всієї Європи.

Глава Української держави також повідомив, що запросив президента та першу леді Польщі до участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться під час святкування 30-річчя незалежності України в серпні цього року.

«Для нас це також дуже важливо, тому що це буде перший важливий саміт за участю наших друзів і партнерів, пов'язаний з деокупацією українського півострова Крим», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський відвідав Варшеву, де взяв участь в урочистостях до 230-ї річниці ухвалення конституції Речі Посполитої.

За результатами візиту було підписано спільну декларацію президентів України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви.