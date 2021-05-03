Зеленський і Дуда у Варшаві підписали спільну декларацію: деталі
Двостороння зустріч Зеленського і Дуди завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС
«Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну», – наголосив Анджей Дуда на спільному брифінгу за результатами двосторонніх перемовин.
За словами Зеленського, це – «дуже важливий сигнал».
«Я вдячний за те, що Польща на чолі з президентом Дудою завжди захищає наш суверенітет та нашу територіальну цілісність і не визнає окупації українського півострова», – сказав український лідер.
Зеленський від імені українського народу привітав Польщу з нагоди 230-річчя Конституції 3 травня та відзначив, що ця дата є великим святом як для польського народу, так і для всієї Європи.
Глава Української держави також повідомив, що запросив президента та першу леді Польщі до участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться під час святкування 30-річчя незалежності України в серпні цього року.
«Для нас це також дуже важливо, тому що це буде перший важливий саміт за участю наших друзів і партнерів, пов'язаний з деокупацією українського півострова Крим», – сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський відвідав Варшеву, де взяв участь в урочистостях до 230-ї річниці ухвалення конституції Речі Посполитої.
За результатами візиту було підписано спільну декларацію президентів України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви.