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    Зеленський і Дуда у Варшаві підписали спільну декларацію: деталі

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    Володимир Зеленський з Анджеєм Дудою у Варшаві - Зеленський і Дуда у Варшаві підписали спільну декларацію: деталі
    Володимир Зеленський з Анджеєм Дудою у Варшаві
    Фото: Офіс президента

    Двостороння зустріч Зеленського і Дуди завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС

    Президенти Україна та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва. Про це повідомили у пресслужбіГлави держави.

    «Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну», – наголосив Анджей Дуда на спільному брифінгу за результатами двосторонніх перемовин.

    За словами Зеленського, це – «дуже важливий сигнал».

    «Я вдячний за те, що Польща на чолі з президентом Дудою завжди захищає наш суверенітет та нашу територіальну цілісність і не визнає окупації українського півострова», – сказав український лідер.

    Зеленський від імені українського народу привітав Польщу з нагоди 230-річчя Конституції 3 травня та відзначив, що ця дата є великим святом як для польського народу, так і для всієї Європи.

    Глава Української держави також повідомив, що запросив президента та першу леді Польщі до участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться під час святкування 30-річчя незалежності України в серпні цього року.

    «Для нас це також дуже важливо, тому що це буде перший важливий саміт за участю наших друзів і партнерів, пов'язаний з деокупацією українського півострова Крим», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський відвідав Варшеву, де взяв участь в урочистостях до 230-ї річниці ухвалення конституції Речі Посполитої.

    За результатами візиту було підписано спільну декларацію президентів України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви.

    Теги: ЄС Крим Польща саміт Анджей Дуда Володимир Зеленський суверенітет
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